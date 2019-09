A 65 ans, l'ancien ailier gauche vedette des Tricolores dans les années 1970-80 poursuit ainsi son expérience africaine puisqu'il a déjà entraîné les sélections togolaise entre 2011 et 2013 et mauricienne en 2015.

Sa candidature a été retenue parmi celle de plusieurs techniciens, a indiqué le président de la fédération nationale, Mamadou Antonio Souaré.

Il succède au Belge Paul Put, limogé en juillet après l'élimination de la Guinée par l'Algérie en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Put, nommé un an plus tôt, affichait un bilan mitigé de cinq défaites, quatre nuls et seulement trois victoires en douze matches.

Didier Six doit s'engager pour trois ans, avec pour mission de tenter de qualifier la Guinée pour la CAN-2021 au Cameroun et la Coupe du monde au Qatar en 2022.