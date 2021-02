L'heure de présenter son équipe a sonné. Noël Le Graët, candidat à un nouveau mandat aux élections présidentielles de la FFF en mars, a réuni mardi les membres de sa liste, laquelle comprend ses fidèles Jean-Michel Aulas et Marc Keller et trois nouvelles personnalités, a appris l' AFP mardi auprès de sources concordantes. Le dirigeant de 79 ans, officiellement candidat à sa réélection à la tête de la Fédération française de football depuis le 21 janvier, a tenu une réunion de travail avec ses colistiers dans un hôtel parisien, une semaine après une précédente rencontre, selon ces sources.

Le 13 mars, il tentera d'être réélu avec la majorité du comité exécutif actuel de l'instance dirigeante du football français, dont les visages les plus connus sont ceux des anciennes internationales Brigitte Henriques et Laura Georges, et ceux de Jean-Michel Aulas et Marc Keller, présidents de Lyon et Strasbourg. Trois membres actuels du "comex" de la FFF ne figurent pas dans la liste : le trésorier Lionel Boland, Marie Barsacq qui est impliquée dans l'organisation des JO de Paris 2024 et Michel Mallet, président de Quevilly-Rouen Métropole (National).