Les amateurs du Paris Saint-Germain l’ont repéré de longue date, au gré des clichés qui ont fuité sur Internet ces derniers mois. Ce samedi, le maillot third du club de la capitale est une réalité. La tenue résolument rétro, inspirée de celle de la saison 1989-1990 avec sa dominante blanche, ses bandes rouge et bleu au niveau du cœur et son col polo, a été mise en vente en même temps qu’elle a été étrennée par les hommes de Thomas Tuchel face à Strasbourg.

Avant même la communication du PSG sur le sujet et ce joli tifo déployé pour l'occasion au Parc des Princes, Neymar, le personnage central de cette rencontre entre Parisiens et Alsaciens, avait fait la promotion de ce nouveau maillot sur sa story Instagram.