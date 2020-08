Le match de D2 espagnole entre La Corogne et Fuenlabrada finalement joué vendredi

Le match de deuxième division espagnole entre le Deportivo La Corogne et Fuenlabrada, reporté puis annulé après la découverte de plusieurs cas de coronavirus dans l'équipe de Madrid, sera finalement disputé vendredi 7 août, a annoncé mardi soir la Liga.

"Par résolution du Comité de la compétition, le match RC Deportivo-CF Fuenlabrada, prévu pour le 5 août à 20 heures (18H00 GMT), sera finalement joué le vendredi 7 août à 20 heures (18H00 GMT)", a indiqué LaLiga dans un communiqué. Ce match, initialement prévu lundi 20 juillet pour la dernière journée de la saison de Liga 2, avait dans un premier temps été reporté peu avant le coup d'envoi en raison de 28 cas de Covid-19, joueurs et staff confondus, dans les rangs de Fuenlabrada. Puis la Liga avait décidé le 26 juillet de purement et simplement l'annuler en raison d'une "cause exceptionnnelle" qui rendait "impossible de fixer une date même probable pour la tenue de la rencontre".

La décision de finalement jouer le match ce vendredi intervient un jour après que la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé le match pour ce mercredi. Le résultat de cette rencontre peut s'avérer déterminant pour les play-offs et la montée en Liga.Trois équipes sont déjà qualifiées pour ces barrages d'accession (Saragosse, Almeria et Gérone). Il en manque une quatrième, qui est actuellement Elche, mais si Fuenlabrada gagne le match de vendredi, elle pourrait ravir cette place tant convoitée.

