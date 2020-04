Lors d'une visioconférence, le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Dominguez, a demandé au patron de la FIFA, Gianni Infantino, une réunion de la "Task Force" de l'instance internationale "afin de créer des solutions opportunes et immédiatement disponibles pour les fédérations membres, pour être approuvées sans plus de délai".

"Les besoins des fédérations sud-américaines croissent de jour en jour", a insisté Dominguez, précisant que la Conmebol avait débloqué 75 millions de dollars (plus de 68 millions d'euros) pour les fédérations et les clubs participants à la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana. Fin mars, la FIFA avait indiqué qu'elle réfléchissait aux moyens de fournir "une assistance" au football mondial alors que la pandémie de nouveau coronavirus a plongé clubs et ligues dans un marasme financier sans précédent. Elle avait précédemment évoqué la création d'un "potentiel fonds de soutien" au football mondial.