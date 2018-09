Le président de la Fédération allemande critique Özil pour son refus de communiquer

"Je pense que ce n'est pas bien de refuser toute communication", a déclaré M. Grindel à la télévision publique allemande ZDF. "Je trouverais bien que, quand on formule dans un communiqué des critiques aussi graves, on accepte aussi d'en parler". Mesut Özil a claqué le 22 juillet la porte de l'équipe nationale en accusant les dirigeants de la DFB de "manque de respect et de racisme", après la violente polémique consécutive à sa rencontre en mai avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Löw interdit de rencontrer Özil

Depuis, le sélectionneur Joachim Löw n'a pas réussi à entrer en contact avec son ancien joueur fétiche, qui ne répond ni aux sms ni aux appels téléphoniques. La semaine dernière, Löw s'est rendu au centre d'entraînement d'Arsenal à Londres pour y rencontrer les internationaux allemands. Özil ne s'est pas présenté à la rencontre et Löw n'a pas été autorisé à pénétrer sur le terrain d'entraînement pour le voir.

Né en Allemagne de parents turcs, Mesut Özil a été l'une des pièces maîtresses de l'équipe d'Allemagne lors de la victoire au Mondial 2014 au Brésil. Mais après sa rencontre avec M. Erdogan, il a été la cible de très violentes attaques xénophobes sur son supposé manque de loyauté à l'Allemagne. Fin juillet, le joueur, qui ne possède plus la nationalité turque, avait annoncé sa retraite internationale dans un communiqué-réquisitoire qui visait particulièrement M. Grindel : "Aux yeux de Grindel et de ses soutiens, je suis allemand quand nous gagnons, mais je suis un immigré quand nous perdons".

Le président de la DFB avait ensuite reconnu qu'il aurait dû mieux soutenir Özil au moment où les attaques racistes se sont déchaînées contre lui.