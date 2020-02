"Je ne briguerai pas un troisième mandat comme m'y autorisent les textes". Voici ce qu'a affirmé à l'AFP ce mardi, Augustin Sidy Diallo, en poste depuis 2011 et dont le deuxième mandat prendra fin le 19 février. Mais la prochaine élection du président de la fédération ivoirienne de football peut se tenir entre le 20 février 2020 et le 30 juin 2021, selon les textes de la fédération.

L'ancienne vedette de l'Olympique de Marseille pourrait devenir le prochain président de la fédération ivoirienne de football.Getty Images

Didier Drogba, l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne âgé de 41 ans, a été le premier à annoncer sa candidature à la fin de l'année dernière. Mais l'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, retraité depuis fin 2018, ne sera pas le seul postulant. Sory Diabaté, le premier vice-président de la FIF, considéré comme le poulain du président sortant et du comité exécutif, envisage lui aussi de se présenter.