Ce vendredi, Gianni Infantino a été élu membre du Comité international olympique. Lors de la 135e session réunie à Lausanne, le président de la FIFA Gianni a succédé à Sepp Blatter. Infantino, 49 ans, Italo-Suisse, occupe la présidence de la FIFA depuis février 2016, où il avait succédé à Sepp Blatter, membre du CIO de 1999 à 2015. Toujours suspendu pour son paiement controversé de 2 millions de francs suisses à Michel Platini, Blatter n'avait pas sollicité en 2015 le renouvellement de son mandat sur fond de crise de corruption à la FIFA.

Infantino, réélu à la tête de la FIFA pour un 2e mandat en juin dernier, a été élu en compagnie de deux autres nouveaux membres : l'Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF) et le Japonais Yasuhiro Yamashita, président du Comité olympique nippon et champion olympique de judo "toutes catégories" en 1984. Sur les 79 membres du CIO ayant droit de vote, Infantino a recueilli 63 voix en faveur de son élection. Treize membres ont voté contre et 3 se sont abstenus.

"La porte reste ouverte à Sebastian Coe pour Tokyo"

Alors qu'elle est attendue depuis un certain temps, la candidature de l'Anglais Sebastian Coe, président de World Athletics, n'avait pas été proposée pour cette session en raison "des risques de conflit d'intérêts", avait indiqué début décmebre le président du CIO, l'Allemand Thomas Bach. Coe est président exécutif d'une société de marketing sportif, CSM Sport.

Sebastian Coe, président de l'IAAFGetty Images

"La porte reste ouverte à Sebastian Coe pour Tokyo", avait ajouté M. Bach, alors que le Britannique pourrait ainsi faire son entrée au CIO lors de la session qui précédera en juillet prochain l'ouverture des JO de Tokyo-2020.