Voilà donc ce qui doit trotter dans la tête de certains décideurs des plus grands clubs européens. Deux, notamment, songent à en changer. En rupture avec Leonardo, Thomas Tuchel n’est plus en odeur de sainteté du côté du Camp des Loges et pourrait payer ses sorties médiatiques récentes et son entêtement tactique récent. A Old Trafford, la situation d’Ole Gunnar Solskjaer est moins alarmante mais reste hautement surveillée par ses dirigeants. Car, en coulisses, certains jouissent d’une cote folle.