Niveau coiffure, Neymar n'est jamais là où on l'attend. Jeudi, une publication Instagram d'une marque de luxe de percing a vendu la mèche : la star brésilienne a changé de look. Sur la photo, on aperçoit des longues et imposantes tresses blondes et un nouveau percing pour l'attaquant du PSG, attendu le 2 août au Camp des Loges. Alors, vous en pensez quoi ?

