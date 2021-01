Le sujet a pris de l'épaisseur ces derniers mois. De la simple rumeur, l'idée d'une Superligue européenne est devenue de plus en plus sérieuse au fil des semaines. La crise liée à la pandémie du Covid-19 pousse certains géants du ballon rond en Europe à s'interroger sérieusement sur la possibilité d'une réforme du football. Et la création d'une "Superligue" européenne, serpent de mer du football européen favorable aux grands clubs avec des revenus alléchants, revient de plus en plus. Face à ces menaces, les fédérations ont pris les devants.