Chelsea - Sarri : "Kepa a eu raison… mais sa manière de faire est mauvaise"

Le temps de faire redescendre la pression, de digérer la déception. Et puis Maurizio Sarri s’est présenté devant la presse, pour parler de Chelsea, de cette finale perdue face à Manchester City (0-0, 4 tab à 3). Et de Kepa, surtout. Parce que le portier basque a sorti Wembley de sa torpeur dominicale sur un événement surréaliste au possible. Comment ? En refusant de sortir à la fin de la prolongation, alors que Sarri le lui avait demandé et que Willy Caballero s’échauffait à proximité de la ligne de touche.

Pourquoi l’Italien a-t-il voulu remplacer son portier ? Pour une raison simple : celui-ci souffrait de crampes durant la prolongation. Du coup, l’ancien technicien napolitain a souhaité faire entrer l’expérimenté Argentin pour la séance de tirs au buts qui se dessinait. Kepa ne s’est pas plié aux ordres venus du banc, ce qui a provoqué l’ire d’un Sarri déjà fortement menacé par la tournure des événements et d’une saison qui avait pourtant commencé comme dans un rêve. Kepa est resté, bafouant l’autorité de l’Italien. Chelsea a perdu.

Sarri magnanime

En conférence de presse, Sarri avait retrouvé son calme et, finalement, manié la carotte et le bâton avec le gardien le plus cher du monde (80 millions d’euros). "Il y a eu une grosse mésentente (entre nous), a-t-il confié, magnanime. J’ai cru qu’il avait des crampes et je ne voulait pas aller aux tirs au but avec un gardien dans cette condition physique. Je me suis rendu compte de cela quand le médecin est revenu sur le banc, trois ou quatre minutes après. Du coup, J'ai voulu faire entrer Caballero et notre gardien voulait juste me faire comprendre qu’il était en condition pour disputer la séance".

S’il a reconnu avoir été en colère, Sarri a dédouané son portier : "Kepa a eu raison, même si sa façon de faire est mauvaise. Je vais en parler avec lui parce qu’il doit comprendre que ce genre de mésentente peut nous causer des problèmes, avec vous (les médias)." Et des problèmes supplémentaires, Chelsea n’en a pas besoin ces temps-ci. Sarri non plus.