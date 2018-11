Coupe de la Ligue : Leicester retrouvera Manchester City en quarts de finale

Le match, initialement prévu fin octobre, avait été reporté en raison du décès du président des Foxes dans un accident d'hélicoptère. Les Saints de Southampton ont vu un but de Steven Davis refusé par la VAR et ont trouvé la barre dans les arrêts de jeu par Manolo Gabbiadini mais c'est bien Leicester qui a eu le dernier mot, sur un tir au but réussi de l'ancien Niçois Nampalys Mendy.

Leicester, trois fois sacré en Coupe de la Ligue (1964, 1997, 2000), affrontera donc le tenant du titre en quarts, tandis que les rivaux londoniens, Arsenal et Tottenham, se retrouvent pour un derby explosif. Enfin, le Petit Poucet Burton Albion, qui évolue en D3, défie Middlesbrough, club de Championship (D2).

Tirage au sort des quarts de finale, disputés les 18 et 19 décembre :

Middlesbrough (D2) - Burton Albion (D3)

Leicester - Manchester City

Arsenal - Tottenham

Chelsea - Bournemouth