Burton, Petit Poucet au milieu des ogres

Pour Burton, petit club du ventre mou de la League One, le choc face à Manchester City fait figure de rendez-vous de l'année. Affronter les Kevin De Bruyne, Sergio Agüero et autres Raheem Sterling, c'est l'événement pour cette ville située entre Derby et Birmingham au nord de l'Angleterre, qui attend avec impatience le week-end du 22 janvier pour accueillir lors du match retour les champions en titre.

" Nous ne voulons pas terrifier les joueurs "

D'autant que Burton, jusque-là, n'a pas affronté de grand nom, la seule équipe de l'élite écartée durant la compétition par le club étant Burnley, 16e de Premier League. Il faudra donc aller mercredi à Manchester et espérer tenir le choc. Rotherham, pourtant pensionnaire de deuxième division, vient de s'y casser les dents dans l'autre coupe nationale, la FA Cup, encaissant un sévère 7-0 dimanche.

"Nous ne sommes pas rentrés dans les détails avec (les joueurs) car nous ne voulons pas les terrifier. Ils savent. Ils regardent les matches toutes les semaines. Ils savent à quel point (Manchester City) est bon", a souligné l'entraîneur Nigel Clough. Mardi, l'opposition s'annonce un peu plus équilibrée entre Tottenham, qui n'a plus remporté le titre depuis 2008, et veut offrir à Mauricio Pochettino son premier trophée; et Chelsea.

Les Blues, de leur côté, restent sur une élimination contre Arsenal l'an dernier en demie. Ils n'ont plus soulevé ce trophée depuis 2015.