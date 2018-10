League Cup - Chelsea - Derby County : Frank Lampard, le bleu de retour chez les Blues

L'idole de Stamford Bridge est de retour à la maison. Frank Lampard retrouve, mercredi soir, le lieu de ses plus grands exploits. Manager de Derby County depuis le 31 mai dernier, celui qui a passé treize ans avec le maillot de Chelsea sur les épaules affronte la formation londonienne dans le cadre des huitièmes de finale de la League Cup. Un match particulier, forcément, pour l'international anglais, qui a disputé pas moins de 648 matches pour les Blues. Et inscrit 211 buts, soit le record actuel du club.

Cette partie de sa vie est désormais derrière lui. Lampard a mis fin à sa carrière de joueur début 2017 après avoir notamment remporté trois Premier League (2005, 2006 et 2010), quatre FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012) et une Ligue des champions (2012). Et il a donc choisi, comme beaucoup, de devenir manager. D'aucuns s'attendaient à ce qu'il débute sa seconde vie en Premier League. Mais il a finalement atterri à Derby, une ville nichée au cœur de l'Angleterre, qui attend un retour dans l'élite depuis l'issue de la saison 2007-2008.

" C'est un tirage spécial pour moi "

Forcément attendu au tournant, l'ancien milieu de terrain a passé les premiers écueils avec talent. Sur les 17 matches disputés depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, les Rams ne comptent que quatre défaites. Toutes en championnat. Pour autant, ils pointent à la sixième place du classement de Championship et restent dans la course pour la montée. Dans le même temps, en League Cup, ils se sont même permis de sortir Manchester United au troisième tour après la séance de tirs au but (2-2, 8 t.a.b. à 7).

Les voilà donc maintenant opposés à un autre sacré client : Chelsea. Une rencontre que Lampard aborde avec un état d'esprit particulier. "C'est un tirage spécial pour moi, d'avoir la possibilité de revenir, de voir les personnes qui œuvrent en coulisses et plus de 40 000 amis dans le stade, a-t-il concédé. Je deviens de plus en plus émotif à mesure que je vieillis. Ces choses vous rattrapent parce que vous réalisez à quel point Chelsea était important dans votre vie. […] J'ai eu la chance de faire partie d'une période forte dans la vie du club."

Vidéo - Frank Lampard attend avec impatience son retour "spécial" à Stamford Bridge. 00:31

Le cadeau de Chelsea à Lampard

Le manager de Derby a ajouté qu'il sera "fier et honoré" d'amener son équipe dans l'endroit qui a été sa maison pendant 13 ans, de retrouver "l'atmosphère" du stade . Pour autant, il n'entend pas venir à Stamford Bridge sans ambition, quand bien même les Blues sont invaincus depuis le début de saison en Premier League. "Mes joueurs doivent être intrépides et concentrés. Ce sont de bons jeunes. Je ne veux pas que l'un d'entre eux passe à côté, et cela n'a pas été le cas à Old Trafford. Je ne suis pas préoccupé par le résultat. Je veux juste qu'ils donnent tout."

Chelsea a profité du retour de son ancien joueur pour lui accorder une petite faveur : laisser la possibilité aux deux joueurs prêtés par le club londonien à Derby - Mason Mount et Fikayo Tomori - d'évoluer sur la pelouse de Stamford Bridge mercredi. Des éléments talentueux sur lesquels s'appuie notamment Lampard. Preuve de son talent, le premier des deux a d'ailleurs été appelé par Gareth Southgate lors du dernier rassemblement de l'Angleterre.

"Je suis très reconnaissant envers Chelsea, a lancé le manager anglais, aujourd'hui âgé de 40 ans. Ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est un geste de classe." Un geste qui doit certainement beaucoup au passé de joueur de Lampard. Une époque dorée que personne n'a oublié du côté de Londres mais qu'il faudra savoir mettre de côté sitôt le coup d'envoi donné.