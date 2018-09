Eden Hazard sur son but : "N’Golo Kanté ne voulait pas tirer de penalty, j'étais obligé de marquer"

Un coup de rein à vous laisser sur les fesses. Une accélération digne de Flash. Et un missile dans le petit filet de Liverpool. Si vous vous demandiez quel but il fallait voir ce mercredi, ne cherchez plus. A Anfield, Eden Hazard a ébloui la nuit anglaise dans un rush dont il a le secret. Entré en jeu en seconde période, le Belge s’est fendu d’un chef-d’œuvre qui a permis au passage à Chelsea d’éviter les tirs aux buts.

Au plus grand bonheur de N’Golo Kanté selon le Belge. Au micro de Sky Sport, il est revenu sur la confection de cette réalisation. Et, à l’écouter, tout est parti du récupérateur français. Remplaçants au coup d’envoi, les deux hommes ont discuté du scénario du match qui se disputait sous leurs yeux.

Avant de rentrer tous les deux sur le pré, ils avaient passé un deal à en croire Hazard. "J’ai parlé avec N’Golo sur le banc, il m’a dit qu’il ne voulait pas tirer de penalty, a-t-il glissé dans un sourire. Donc la seule solution était de marquer un but". De quoi charrier la mascotte de tout un club, adoré de tous et surtout du Belge. Dont les désirs semblent désormais des ordres. S’il pouvait commander des buts dans le genre tous les week-ends, on est preneur.