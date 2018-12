League Cup : Manchester City en demie après son succès aux tirs au but à Leicester

Manchester City s'est fait peur. Dans une rencontre que les hommes de Pep Guardiola avaient pourtant bien entamé, Leicester City a réussi à faire douter les Citizens jusqu'au bout. En seconde période, les Foxes ont réussi à arracher une séance de tirs au but, la troisième en trois matches de League Cup cette saison, que les visiteurs ont finalement remporté (1-1, 1-3 t.a.b). La logique a été respectée et Manchester City retrouve à nouveau les demi-finales, lui qui n'a plus été éliminé en quarts de finale de la League Cup depuis la saison 2007-2008 (défaite 0-2 contre Tottenham).

Au King Power Stadium, le tenant du titre a rapidement fait la différence grâce à une inspiration de Kevin De Bruyne avant le quart d'heure de jeu (0-1). Sous une pluie diluvienne, le Belge qui fêtait sa première titularisation depuis le 1er novembre dernier a fait plier les Foxes d'une frappe sèche du pied droit trompant parfaitement la vigilance de Danny Ward, lui qui restait sur 3 clean sheets sur ses trois dernières titularisations.

Plus d'infos à suivre...