League Cup - Manchester City remporte le trophée en dominant Chelsea en finale (0-0, 4-3 tab)

Un trophée remporté au bout de l'ennui mais un match dont on se souviendra très longtemps. C'est le paradoxe de cette Coupe de la Ligue remportée par Manchester City, sa sixième, face à Chelsea (0-0, 4 t.a.b à 3). Après le feu d’artifice d’il y a deux semaines en championnat (6-0 pour les Mancuniens), les 81 000 spectateurs de Wembley n’ont pas eu le droit au même spectacle.

Mais ils garderont en mémoire cette scène surréaliste en fin de prolongation : Arrizabalaga, qui semblait touché, refusant d’être remplacé et l’immense colère de Maurizio Sarri. Le gardien espagnol a bien arrêté un tir au but de Sané mais il est également passé au travers sur celui d’Agüero. Jorginho et David Luiz ont manqué leurs tentatives contrairement à Sterling qui a délivré City pour un premier titre en 2019.

Plus d'infos à suivre...