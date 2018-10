League Cup : Tottenham a assuré, Arsenal et Chelsea ont tremblé

Tottenham devait se rassurer et les Spurs n'ont pas failli. Le cinquième de Premier League s'est défait d'une équipe pourtant valeureuse de West Ham dans ce huitième de finale de coupe mercredi (1-3) afin de rallier les quarts de finale. Son Heung-min par deux fois (16e et 54e) et Fernando Llorente (75e) ont été les bourreaux des Hammers. Les hommes de Mauricio Pochettino ont fait preuve d'un réalisme cruel pour leurs adversaires du soir. Sans briller dans le jeu, Serge Aurier et ses coéquipiers ont été diaboliquement réalistes.

Avec un onze de départ très largement remanié au coup d'envoi après la déconvenue subie face à Manchester City cette semaine en championnat (0-1), les Spurs ont logiquement manqué de repères. Seul Davinson Sanchez, déjà présent face aux Citizens, était de nouveau titularisé. Un choix fort mais assumé par Mauricio Pochettino. "Je ne crois pas que beaucoup de joueurs seront prêts et frais pour jouer", avait prévenu ce dernier en conférence de presse d'avant-match. Sans conséquence. Le résultat est plus qu'encourageant pour une équipe qui restait sur deux matches sans victoire, la crise n'aura donc pas le temps de s'installer chez les Spurs. Il leur faudra toutefois confirmer face à Wolverhampton samedi en Premier League (20H45).

Farid SARR