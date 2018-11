Manchester City qualifié sans frayeur pour les quarts de finale après sa victoire sur Fulham (2-0)

Manchester City continue d’être performant sur tous les tableaux. Ce jeudi, les Citizens ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de la League Cup en venant assez aisément à bout de Fulham (2-0). Largement remaniée, la formation mancunienne a maîtrisé son sujet de bout en bout et a fait la différence au tableau d’affichage grâce à Brahim Diaz, auteur d’un doublé. Au prochain tour, les hommes de Pep Guardiola affronteront soit Leicester, soit Southampton.

Le tenant du titre est toujours en lice. Vainqueur de la précédente édition de la League Cup, Manchester City s’est débarrassé sans trembler de Fulham ce jeudi. Le staff des Skyblues avait pourtant décidé de laisser plusieurs titulaires habituels au repos (Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, David Silva, Fernandinho…), ce qui a permis à des jeunes pépites de se faire remarquer. Si Phil Foden (18 ans) a su se montrer à son avantage, c’est surtout Brahim Diaz (19 ans) qui a marqué les esprits. Le milieu hispano-marocain s’est offert un doublé (18e, 65e), inscrivant à cette occasion les deux premiers buts de sa carrière en pro.

De Bruyne convaincant, Sané et Jesus pas vernis

Rarement inquiété par des Cottagers quasiment inoffensifs, le champion d'Angleterre 2018 aurait pu creuser un écart bien plus conséquent au tableau d’affichage. Les Citizens ont en effet eu de nombreuses opportunités mais ont manqué de justesse à la finition, à l’image de Leroy Sané et de Gabriel Jesus. Peu en réussite depuis le début de la saison, les deux hommes ont été omniprésents et ont très souvent touché le ballon. Sans pour autant, donc, être parvenus à l’expédier au fond des filets. Titularisé pour la première fois depuis mi-août, Kevin De Bruyne a quant à lui livré une prestation convaincante.

Les Mancuniens enchaînent un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues et compostent leur billet pour les quarts. L’identité de leur futur adversaire n’est pas encore connue car le dernier huitième de finale (Leicester - Southampton) a été reporté au 27 novembre suite à l’accident d’hélicoptère ayant entraîné la mort du président des Foxes. Pour Fulham, l’aventure s’arrête là. Mais ce n’est peut-être pas plus mal car les Londoniens, actuellement relégables en Premier League, pourront par conséquent se concentrer sur la lutte pour le maintien.