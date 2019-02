Scène surréaliste à Wembley : Kepa refuse de sortir avant les tirs au but

Le mois de mars n'a pas encore débuté et la saison de Chelsea a déjà bien duré. Dernière preuve dimanche à Wembley, lors de la finale de la Coupe de la Ligue que les Blues ont perdue… et qui a été marquée par une scène totalement surréaliste juste avant la séance des tirs au but.

Kepa, titulaire dans le but londonien, a refusé de sortir du terrain alors que Maurizio Sarri le lui demandait. Arrivé au club l’été dernier pour 80 millions, le portier souffrait de crampes. Sarri a donc décidé de le remplacer par Willy Caballero… qui n’est jamais rentré. Pourquoi ? Parce que Kepa, à renforts de grands gestes de la main, a refusé de laisser sa place sur la pelouse de Wembley. Une scène incroyable.

Sarri bafoué dans son autorité, Zola, légende du club, est venu au renfort de l’ancien coach de Naples pour tenter de faire sortir le gardien rebelle. Mais rien n’y a fait : Kepa est resté sur le pré, laissant Caballero attendre, aux côtés du panneau du quatrième arbitre.

Durant la séance des tirs au but, Kepa a réussi à détourner la tentative de Leroy Sané. Mais Chelsea a perdu, plombé par deux échecs de Jorginho et de Davis Luiz. Un revers qui plombe un peu plus Sarri. Et qui va en dire long de l'institution Chelsea. Va-t-elle faire payer les pots cassés au technicien italien ? Sanctionner Kepa ? On aura rapidement la réponse.