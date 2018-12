Tottenham sort Arsenal, Hazard qualifie Chelsea

Tottenham s'offre les demies. Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout, les Spurs se sont imposés à l'Emirates Stadium face à une équipe d'Arsenal en manque d'inspirations offensives et bien trop fébrile en défense pour inquiéter son voisin et rival historique (0-2). Malgré la présence de son buteur et capitaine Harry Kane sur le banc de touche au coup d'envoi, Tottenham n'a pas eu trop de difficultés et a pu s'appuyer sur un système bien huilé pour s'offrir une belle revanche un peu plus de deux semaines après la claque reçue dans ce même stade (4-2) en championnat.

Plus d'infos à suivre...