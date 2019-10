Avec ou sans Martial, ce n'est pas le même Manchester

Il y a clairement un Manchester United avec Anthony Martial. Et un autre sans. Vous pensez qu'il est exagéré de l'écrire ? Détrompez-vous. L'ancien Monégasque a un impact énorme sur les Red Devils. Si elles ne veulent pas tout dire, un coup d'œil sur les statistiques peut déjà vous en convaincre. Avec Ole Gunnar Solskjaer sur le banc, les Mancuniens ont gagné 77% de leurs rencontres quand Martial était titulaire. Contre 28% quand il n'était pas dans le onze de départ. Difficile de faire plus parlant. Et il suffit de regarder un match de Manchester United pour comprendre pourquoi.

Aligné en pointe, Anthony Martial fait un bien fou à cette formation mancunienne. Il apporte du mouvement. De la profondeur. Du pressing. Surtout, l'ex-Monégasque, dont le travail pour l'équipe est loué, crée du lien dans cette ligne d'attaque pas toujours séduisante. "Il nous offre toujours quelque chose de différent des autres", avait apprécié Solskjaer avant ce week-end. Le match de dimanche à Norwich (1-3) n'a fait que confirmer son impression. Martial y a fait l'étalage de ses qualités. "Il est vital pour nous. C'est un super attaquant. Il est intelligent dans ses mouvements", a encore applaudi dimanche son entraîneur à l'issue de cette rencontre où Martial a marqué son deuxième but de la semaine.

"Le Ronaldo Français", lance Mata

Tous les Mancuniens se délectent d'ailleurs de son retour. Les joueurs actuels, comme les anciennes idoles. "Génial de t'avoir à nouveau avec nous", a lancé Marcus Rashford, dont le duo avec le Français rappelle à certains l'association légendaire dans le nord de l'Angleterre entre Dwight Yorke et Andy Cole. "Welcome back", a de son côté glissé Rio Ferdinand sous un post du Français sur Instagram avant de voir Juan Mata s'enflammer avec un "le Ronaldo Français" pour saluer la dernière performance de Martial. "Le retrouver en forme, souriant, c'est une grande chose pour nous", résume encore Ole Gunnar Solskjaer.

Le technicien peut avoir le sourire. Dans la grisaille actuelle qui plane au-dessus d'Old Trafford, le retour de Martial, qui a manqué huit matches pour un souci à la cuisse, est une éclaircie bienvenue. S'il ne réussit pas tout sur le banc mancunien depuis quelques mois maintenant, Solskjaer n'est cependant pas étranger au renouveau de son protégé. Le Norvégien voit en Martial un avant-centre pur. Et il ne le colle plus dans le couloir gauche. Au détriment de Marcus Rashford - plus souvent exilé sur une aile -, il lui offre l'axe, son poste de prédilection. Avec une réussite certaine donc. Tant personnelle que collective.

Enfin mettre fin à son souci de "continuité"

Débarrassé de Zlatan Ibrahimovic (2016-2017) et Romelu Lukaku (2017-2019), Anthony Martial, qui a récupéré le numéro 9, justifie la confiance de son coach. Il change le visage de son équipe. Et cette saison, il en est à quatre buts et une passe décisive en six rencontres toutes compétitions confondues. De quoi viser son record de buts en Championnat (11), qui remonte à sa toute première campagne en Premier League (2015-2016), un exercice durant lequel il avait régulièrement occupé la zone centrale offensive. Il faudra cependant pour cela qu'il confirme. Et surtout, que son corps le laisse en paix.

S'il enchaîne sur cette lancée, Anthony Martial pourrait même revenir dans les plans de Didier Deschamps pour l'équipe de France. Appelé pour la dernière fois en novembre 2018, Martial n'a plus joué en Bleu depuis un match contre la Russie en mars 2018. Absent du Mondial 2018, si décevant à l'Euro 2016, l'ancien Lyonnais de 23 ans rêve forcément de montrer autre chose sous le maillot bleu. Pour le moment, son match de référence reste sa performance contre l'Allemagne (2-2), où il avait fait parler sa capacité d'élimination dans son couloir gauche. Mais en 18 sélections, il n'a pas encore eu sa chance dans l'axe, où Olivier Giroud reste incontournable et Kylian Mbappé s’impose comme l'option numéro 1 pour l'avenir.

Son impact à Manchester pourrait en tout cas lui permettre de retrouver les faveurs de Didier Deschamps, qui a toujours gardé un œil sur lui. De toute manière avec Martial, tout dépend souvent de lui. On sait depuis longtemps qu'il a le talent et les qualités intrinsèques pour s'imposer au plus haut niveau. Son souci est plus une question de "continuité", comme l'avait reconnu Deschamps fin 2018. A Martial donc de rester le facteur X de Manchester. S’il y parvient, il y a fort à parier que l'équipe de France viendra après.