La jeunesse a finalement plié face à l'expérience. Premier qualifié pour les demi-finales de la League Cup, Aston Villa, à domicile, a fait sombrer Liverpool (5-0), dont le onze professionnel est au Qatar pour disputer la demi-finale du Mondial des Clubs. Les Reds sont donc venus à Villa Park avec leur formation des moins de 23 ans. La grosse différence de buts ne laisse cependant pas soupçonner le grand nombre d'occasions de l'équipe B de la Mersey.

De belles promesses éteintes par la dure réalité du professionnalisme. Il soufflait un air de jeunesse à Villa Park pour le premier quart de finale de la Carabao Cup. Une brise de fraîcheur qui n'a pas mis longtemps à se transformer en tempête pour la réserve de Liverpool, issue de sa prestigieuse Académie. Malgré un score final sans appel, 5-0, le match a longtemps été à l'avantage, dans le jeu, des Reds.

Des Reds entre naïveté et talent

Dans le dur au championnat avec une triste 17e place, Aston Villa avait, de son côté, l'occasion de retrouver le moral en accueillant cette équipe B du leader de Premier League. Et pourtant, le contenu n'y était pas du tout en première période. Chahutés par le pressing des minots de la Mersey, les Villans ont ouvert le score à contre-courant total du jeu, après un coup franc de Hourihane (15e) révélateur de la naïveté (logique) de la défense des Reds.

Et si quatre buts ont été inscrits par Aston Villa en première période, c'est bien dans le second acte que les joueurs de Dean Smith ont montré le plus de sérénité. Les locaux s'en sont alors remis à deux facteurs pour réduire rapidement le suspense à néant : les parades réflexes sublimes de Nyland et l'expérience de Kodjia, auteur d'un doublé (37e, 45e), profitant des errements d'une défense de la Mersey qui atteignait tout juste la majorité.

La malchance d'un but c.s.c de Boyle (17e) et l'efficacité de Wesley (90e+2) ont fait le reste. Aston Villa n'était pas dans un grand soir mais les Reds nouvelle génération connaissaient eux, pour la plupart, leur premier rendez-vous professionnel. Un match qui a permis d'offrir à Jurgen Klopp une revue d'effectif de sa réserve, et de mettre en lumière le talent déjà repéré par des grands clubs de joueurs comme Harvey Elliott (16 ans).

Liverpool A a donc désormais une demi-finale de Coupe du monde des Clubs à disputer dès ce mercredi, au Qatar, face à Monterrey. Quant à Aston Villa, la prochaine affiche sera pour le compte de la PL, le 21 décembre prochain, avec la réception de Southampton.