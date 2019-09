Liverpool menacé d'exclusion de la Coupe de la Ligue

Une erreur qui pourrait coûter cher. D'après le magazine sportif en ligne The Athletic, Liverpool pourrait être exclu de la Coupe de la Ligue pour cette saison. La raison ? Pedro Chirivella était entré peu après l'heure de jeu, alors que le score était de 1 à 0 pour les Reds qui l'ont finalement emporté 2 à 0 contre l'équipe de D3 de Milton Keynes Dons. Or, Liverpool n'aurait pas obtenu cet été le certificat de transfert international (CTI) nécessaire pour que le joueur, qui n'avait plus évolué avec l'équipe première depuis 3 ans, puisse être à nouveau aligné, après son prêt en fin de saison dernière à Extremadura (D2 espagnole), explique The Athletic.

"Le club est au courant d'un possible problème administratif concernant l'un de nos joueurs. Nous travaillons avec les autorités compétentes pour établir les faits et ne feront aucun commentaire tant que la procédure ne sera pas achevée", a déclaré le club, qui affirme avoir bien fait une demande à la fédération anglaise pour que le joueur soit qualifié, selon le magazine. Les sanctions possibles en cas de recours à un joueur non-qualifié vont de la simple réprimande à une exclusion de la compétition par la ligue anglaise de football, l'EFL.

En 2014, dans un cas similaire, Sunderland s'en était tiré avec une simple amende pour avoir fait jouer un joueur non-requalifié après un prêt en Allemagne. Chirivella avait rejoint Liverpool en 2013 en provenance du centre de formation de Valence (Espagne). Il avait fait sa première apparition professionnelle en septembre 2015, lors d'un match de Ligue Europa contre Bordeaux, avant d'être prêté aux Pays-Bas puis en Espagne, où il n'a pas disputé un seul match.