Au terme d'une rencontre complètement folle face à Arsenal (5-5, 5 t.a.b. à 4), mercredi soir, Liverpool s'est qualifié pour les quarts de finale de la League Cup. Forcément heureux de cet épilogue, Jürgen Klopp, qui avait changé ses onze titulaires pour l'occasion, s'est montré toutefois quelque peu contrarié après le match. La raison ? L'entraîneur des Reds pense déjà au tour suivant... et à sa date.

"Désolé, les gars !"

En théorie, les quarts de finale de l'épreuve devraient se disputer la semaine du 15 décembre. Problème, Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, sera alors au Qatar pour disputer la Coupe du monde des clubs. Un sacré casse-tête pour le calendrier. "S'ils ne parviennent pas à trouver une date convenable, et je ne parle pas du jour de Noël à 15 heures, nous ne jouerons pas notre match et notre adversaire sera qualifié directement", a ainsi lâché Klopp en conférence de presse.

"Nous ne serons pas les victimes de ce problème. Je pense que les gens de la Premier League devaient avoir très envie, devant leur télé, qu'Arsenal passe, ce soir. Désolé, les gars !", a-t-il ajouté non sans ironie. Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué ce jeudi matin. En plus de Liverpool, Manchester City, Everton, Leicester, Oxford United, Colchester, Aston Villa et Manchester United sont qualifiés.