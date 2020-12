On se dirigeait vers une séance de tirs au but, puis, tel un matador dans une corrida, Cavani a planté le coup de grâce après avoir longuement joué avec sa proie. Martial, entré en cours de jeu, a décroché et trouvé l'ancien Parisien excentré à droite. Il a repiqué dans l'axe pour enrouler une frappe du gauche dans le petit filet d'Olsen (88e, 0-1). Everton a lâché les chevaux en fin de match, en vain. Sur l'ultime action, Marcus Rashford a offert un face-à-face victorieux à Martial face à Olsen (90e+6, 0-2). Voilà une victoire qui récompense le bon travail des latéraux, Alex Telles et Tuanzebe, les efforts à la récupération et la ressortie de balle de Nemanja Matic, et les inspirations de Bruno Fernandes et Pogba que leurs coéquipiers n'ont pas toujours bonifiés.