League Cup

Tottenham s'en sort très bien. Ce mardi soir, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, les Spurs ont disposé de Chelsea, au terme de la séance de tirs au but (1-1, 5-4 tab). Au Tottenham Hotspur Stadium, c'est pourtant Timo Werner (19e) qui avait ouvert le score, avant qu'Erik Lamela n'égalise (83e). Dans la séance de tirs au but, Mason Mount, dernier tireur des Blues, s'est manqué. Les hommes de José Mourinho continuent donc leur chemin dans la compétition et devront attendre fin décembre pour disputer leur quart de finale.

Il s'agissait du septième duel entre Tottenham et Chelsea en Coupe de la Ligue, le premier depuis les demi-finales de la saison 2018-2019, mais c'est la première fois que ces deux formations se rencontraient aussi tôt dans la compétition. Si cette confrontation s'annonçait donc alléchante, il n'en a finalement rien été, tant les Spurs ont semblé totalement ailleurs. Les Blues, où Edouard Mendy et Ben Chilwell fêtaient leur première titularisation, ont fait circuler le ballon, sans être attaqués.

Après une première tentative cadrée de Callum Hudson-Odoi (17e), Timo Werner est parvenu à ouvrir la marque, d'une frappe du droit (19e, 0-1). L'ancien pensionnaire de Leipzig a marqué son premier but pour Chelsea, sur son 11e tir, toutes compétitions confondues. Depuis le début de la saison dernière, seuls Robert Lewandowski (56), Ciro Immobile (40) et Cristiano Ronaldo (40) ont marqué plus de buts que lui (35) dans les cinq grands championnats européens, toutes compétitions confondues.

Chelsea était pourtant finaliste l'an passé

Incapables de réagir, les hommes de José Mourinho ont attendu la 35e minute avant de cadrer leur première tentative, mais Erik Lamela, du droit, s'est heurté à un Edouard Mendy vigilant. Juste après la pause, c'est Sergio Reguilon qui a mis à contribution l'ancien portier de Rennes, qui a bien repoussé sa frappe du pied gauche (50e). Deux alertes que les hommes de Frank Lampard auraient finalement dû prendre au sérieux.

Car malgré leur domination dans le jeu et une ultime tentative cadrée de la part de Timo Werner (73e), ils ont fini par se faire punir par Erik Lamela, qui a ajusté Mendy, d'une frappe du gauche (83e, 1-1). L'attaquant a été directement impliqué dans six buts lors de ses quatre dernières titularisations en Coupe de la Ligue pour Tottenham (trois buts et trois passes décisives). Lors de la séance de tirs au but, Mason Mount, qui avait passé une rencontre compliquée, a craqué, au plus mauvais des moments, puisqu'en temps que cinquième tireur, il avait la lourde tâche de répondre à Harry Kane.

Erik Lamela Crédit: Getty Images

Chelsea, qui avait remporté ses quatre derniers matches contre les Spurs toutes compétitions confondues, soit sa meilleure série contre ces mêmes rivaux depuis une de six succès entre janvier 2000 et janvier 2002, ne fera donc pas la passe de cinq. Surtout, finaliste l'an passé, le club d'Olivier Giroud ne verra cette fois pas les quarts. Au contraire des Spurs, qui disputeront leur 24eme en Coupe de la Ligue. Le tirage au sort se déroulera d'ailleurs ce jeudi, après un autre choc, opposant Liverpool à Arsenal. Les rencontres auront lieu, quant à elles, la semaine du 21 décembre.

