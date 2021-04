C'est une bonne nouvelle pour Manchester City. Un peu moins pour le PSG, qui va affronter les Citizens mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a annoncé les retours à l'entraînement de Kevin De Bruyne et Sergio Agüero. Le technicien espagnol pourrait même les aligner dès dimanche en finale de la League Cup, dimanche (17h30), face à Tottenham.

La League Cup, c'est bien, mais...

"Ils sont tous les deux prêts, ils se sont entraînés aujourd'hui (vendredi). Pour Sergio Agüero, il s'agit de sa première séance d'entraînement depuis deux semaines. Demain nous aurons une dernière séance et ensuite nous déciderons", a expliqué Guardiola, d'ores et déjà focalisé sur l'échéance parisienne qui se profilte. "La League Cup, c'est bien, nous jouons pour la gagner, mais le PSG arrive. Nous ne pouvons pas nier que la Ligue des champions est proche et que la Premier League n'est pas finie. Ces compétitions sont plus importantes. Mais nous souhaitons tout de même gagner la League Cup".

Pour Pep Guardiola, la priorité se nomme donc PSG. Même si la victoire face aux Spurs, dimanche, lui permettrait de ranger un nouveau trophée dans sa vitrine. En attendant celui de la Premier League, qui lui tend les bras depuis bien des semaines.

