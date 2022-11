Les Red Devils prennent leur revanche et poursuivent leur parcours. Récemment battus en championnat par Aston Villa (3-1), les joueurs de Manchester United ont répondu, ce jeudi, dans le cadre du 3e tour de League Cup (4-2). Tout s'est joué en seconde période avec l'ouverture du score des Villans par Ollie Watkins (48e), Anthony Martial lui a tout de suite répondu (49e), Diogo Dalot a marqué contre son camp (61e) mais Marcus Rashford (67e, Bruno Fernandes (78e) et Scott McTominay (90e+1) ont permis aux Mancuniens de rejoindre le 4e tour.

Ad

Premier League Digne et les Villans stoppent Manchester United 06/11/2022 À 15:57

En première période, cette revanche de la 15e journée de Premier League s'est révélée beaucoup moins ouverte que le match de dimanche dernier. Alors que les Villans comptaient déjà deux buts d'avance après onze minutes sur pelouse en championnat, ils sont clairement venus à Old Trafford pour rester prudents et tenir bon. Les Mancuniens ont ainsi pu mettre le pied sur le ballon mais n'ont pas su quoi en faire. Donny van de Beek s'est révélé invisible et Bruno Fernandes a d'abord sérieusement manqué d'inspiration comme le reste de ses partenaires.

Manchester United se secoue

Face à ces Red Devils inoffensifs, les visiteurs ont pu doucement prendre confiance. Douglas Luiz s'est procuré la meilleure occasion avec un corner rentrant repoussé sur la ligne (31e). Heureusement, les débats se sont soudainement emballés après la pause. Jacob Ramsey a récupéré le ballon au milieu de terrain et lancé Watkins qui est allé tromper Martin Dubravka (0-1, 47e). Aligné à la pointe de l'attaque mancunienne alors que Cristiano Ronaldo était malade, Martial a égalisé dans la foulée sur un service de Bruno Fernandes, enfin mordant (1-1, 49e).

Beaucoup plus dynamiques, les Mancuniens ont pourtant été surpris sur un centre d'Ashley Young et une remise de la tête de l'entrant Leon Bailey que Dalot a maladroitement poussée dans la cage de Dubravka (1-2, 61e). Rashford les a tout de même vite remis dans le bon sens après une inspiration de Christian Eriksen (2-2, 67e). Bruno Fernandes a encore haussé le ton (76e et 77e) puis a sanctionné une mauvaise relance du gardien adverse Robin Olsen (3-2), 79e).

Alors que le jeune Alejandro Garnacho faisait souffrir la défense des Villans, McTominay a tiré sur la transversale (89e) avant de trouver la faille sur un centre de son coéquipier argentin (4-2, 90e+1). Les hommes d'Erik Ten Hag ont pris le dessus sur ceux d'Unai Emery qui subit sa première défaite avec sa nouvelle équipe. Ils seront au rendez-vous du 4e tour qui aura lieu juste après la Coupe du monde.

Ligue Europa Une victoire insuffisante pour Manchester United 03/11/2022 À 17:34