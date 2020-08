LEAGUE ONE - Wigan est officiellement relégué en League One, la troisième division anglaise, après avoir perdu son appel pour faire annuler un retrait de 12 points à la suite de son dépôt de bilan, a confirmé la Ligue anglaise de football (EFL) mardi.

La sanction infligée aux vainqueurs de la FA Cup 2013 les a fait passer de la 13e à la 23e place du Championship, la deuxième division du foot anglais, entraînant de fait leur relégation. "Un panel d'arbitrage indépendant a décidé que le retrait de 12 points de Wigan pour son dépôt de bilan le mois dernier sera maintenu après avoir rejeté l'appel du club contre la sanction sportive", a indiqué l'EFL dans un communiqué, précisant que l'audience d'appel s'est tenue vendredi.

Ligue 1 À Strasbourg, le coronavirus frappe encore : quatre nouveaux cas détectés au club IL Y A 4 HEURES

"La décision du panel d'arbitrage est définitive et juridiquement contraignante", est-il précisé. Dans une déclaration sur leur site web, Wigan a assuré que "le club a présenté un dossier solide et nous sommes naturellement déçus de la décision". "La direction de l'équipe première va maintenant préparer l'équipe pour la campagne de la saison prochaine en Sky Bet League One", précise le communiqué.