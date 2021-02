Comme son père, Kyril Louis-Dreyfus embrasse une carrière dans le football. A 23 ans, le fils de l'ex-propriétaire de l'OM a officiellement été nommé président de Sunderland (7e de League One). Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le rachat des Black Cats a été validé ce jeudi par la Ligue de football anglaise. " Je suis fier de diriger cette prestigieuse institution. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre de l'histoire de Sunderland. Malgré la tempête que nous connaissons actuellement, je suis convaincu que nous allons poser des fondations solides pour le club ", a assuré Kyril Louis-Dreyfus sur le site officiel du club du nord de l'Angleterre.

League One

"L'engagement, la perspicacité et l'intégrité de Kyril nous ont convaincus d'accepter sa proposition. Sa vision et son désir de ramener le succès à Sunderland étaient évidents dès le départ. Sa proposition est celle qui donne au club les meilleures chances de succès et de viabilité à long terme", a indiqué son prédecesseur Stewart Donald. Kyril Louis-Dreyfus aura un objectif précis en tête : ramener Sunderland en Premier League. Un championnat qu'il a quitté en 2017.