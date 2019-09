Messi The Best ? Le Portugal répond et défend Ronaldo dans un tweet laconique

Le Buzz THE BEST - Messi élu joueur de la saison par la FIFA, ce n'est pas du goût de tous. Sur Twitter, la sélection portugaise a défendu sa légende en postant une photo de Cristiano Ronaldo et un message clair : "The best EVER" (le meilleur de tous les temps ndlr). Appréciez :