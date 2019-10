Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Vers un transfert définitif de Ceballos

D'après les informations du site El Desmarque, Dani Ceballos pourrait rejoindre Arsenal de manière définitive l'été prochain. Le milieu de terrain, qui appartient au Real Madrid, est prêté cette saison dans le Nord de Londres, où il réalise un début d'exercice prometteur. Acheté en 2017 au Betis Seville pour 14 millions d'euros, Florentino Perez souhaiterait obtenir 35 millions d'euros pour son joueur de 23 ans.

Notre avis : Un deal gagnant pour les trois parties. Le Real vendrait très bien un joueur sur lequel Zidane n'a jamais compté, et le début de saison montre qu'Arsenal et le joueur sont fait pour s'entendre.

Nouvelle offensive madrilène pour Sterling ?

Loin d'être flamboyant en ce début de saison en dépit d'un mercato estival très actif, le Real Madrid se positionne déjà sur la prochaine fenêtre de recrutement. Déjà sensible aux atouts de Raheem Sterling ces dernières années, le Real Madrid envisagerait de revenir à la charge, selon Metro. Alors que l'Anglais a déjà prolongé son contrat en novembre dernier, les dirigeants de City pourraient proposer une nouvelle revalorisation à l'ancien joueur des Reds, faisant de lui le joueur le mieux payé du championnat anglais.

Notre avis : Difficile d'imaginer que City laisse partir l'un de ses meilleurs joueurs. Sterling devrait prolonger.

Raheem Sterling (Manchester City)Eurosport

Cavani, fin de l'aventure parisienne ?

Alors qu'il est entré dans la dernière année de son contrat au Paris-Saint-Germain, Edinson Cavani ne devrait pas être prolongé, selon les informations du Parisien, ce dimanche. Meilleur buteur de l'histoire du club et chouchou du Parc des Princes, l'Uruguayen est de plus en plus fragile sur le plan physique. Leonardo l'a compris, et le recrutement de Mauro Icardi, en prêt avec une option d'achat située autour de 70 millions d'euros, va dans ce sens. Ce pourrait bien être la dernière saison du Matador dans la capitale française. En revanche, Thiago Silva pourrait lui bientôt prolonger. Également en fin de contrat à la fin de la saison, le Brésilien pourrait se voir proposer un nouveau contrat. La journaliste brésilienne Isabela Pagliari révèle en tout cas qu'il y aurait des discussions entre les deux parties. Elle a également indiqué qu'aucun accord n'avait été trouvé pour le moment.

Notre avis : Le déclin physique de l'Uruguayen laisse peu de possibilités au PSG. Icardi est le meilleur successeur possible. La prolongation de Thiago Silva serait elle une bonne chose. Le Brésilien est très en forme.

Upamecano vers Arsenal ?

Arsenal n'a pas abandonné la piste Dayot Upamecano. Déjà ciblé l'été dernier, le défenseur français avait vu son club du RB Leipzig refuser une approche d'environ 55 millions de livres. Le club qui évolue en Bundesliga serait cette fois disposé à laisser partir son défenseur français l'été prochain, selon les informations du Daily Mail. Arsenal pourrait donc profiter de la situation pour enrôler le défenseur à moindre coût.

Notre avis : Une arrivée à Arsenal serait une excellente nouvelle pour le Français. Pas forcément une révolution pour les Gunners...

Mandzukic en préparation pour Manchester ?

Avant la rencontre de la Juve face à Bologne (2-1), le coach Maurizio Sarri a déclaré : "En ce moment, Mario Mandzukic ne s'entraîne pas avec le groupe en raison d'un accord qu'il a avec le club". L'ancien finaliste de la Coupe du monde s'entraîne à part, vraisemblablement pour ne pas se blesser et conserver toute sa valeur. Sur le départ depuis l'été dernier, le Croate (33 ans) est toujours ardemment souhaité par Manchester United et pourrait bien rejoindre Old Trafford en janvier prochain.

Notre avis : c'est peut-être un peu tôt pour s'entraîner à part... mais un transfert à Manchester United serait une vraie bonne idée pour les trois parties.