Les 13 infos mercato qui vous ont échappé ce mardi

TRANSFERTS - Chelsea qui pourrait piocher à Manchester pour son nouveau portier, Braithwaite déjà sur le départ, Boga comme potentiel successeur de Jadon Sancho à Dortmund ; tout est dans notre bulletin mercato de ce mardi 21 juillet.

Burak Yilmaz, remplaçant désigné de Loïc Rémy ?

Selon les informations de la presse turque, Burak Yilmaz, attaquant et capitaine de Besiktas, ne devrait pas s’éterniser dans la cité stambouliote. L’international turc (59 sélections, 24 buts) serait pisté par Lille, qui cherche un successeur à Loïc Rémy sur le front de l’attaque. Et le joueur de 35 ans, en fin de contrat en 2021, serait tenté par le challenge lillois. En délicatesse financièrement, Besiktas peine d’ailleurs à payer les salaires de Yilmaz et ne devrait pas retenir son attaquant.

Notre avis : De l’expérience, de la vista, un instinct de buteur intact ; Burak Yilmaz a le profil parfait pour remplacer Rémy.

Burak Yilmaz - Türkei Crédit: Getty Images

Batshuayi pas prêt à faire de cadeau à Chelsea

Très peu utilisé par Frank Lampard cette saison, Michy Batshuayi (sous contrat jusqu’en 2021) n’est plus en odeur de sainteté à Chelsea. Le quotidien flamand Het Nieuwsblad révèle aujourd'hui que les Blues chercheraient une porte de sortie à l'international belge. Alors que Chelsea lui a potentiellement trouvé un point de chute à West Ham, l’ancien Marseillais, sans doute lassé d’être prêté à droite à gauche, ne serait pas prêt à baisser son salaire pour rejoindre les Hammers Le bras de fer ne fait que commencer.

Notre avis : Batshuayi devra peut-être revoir ses exigences salariales à la baisse pour enfin s'installer durablement dans un collectif et un projet.

Courtisé par les cadors italiens, Robin Gosens plait aussi au Hertha Berlin

Auteur de 10 buts et 8 passes décisives en 38 matches cette saison, le latéral gauche Robin Gosens (26 ans) s’est imposé comme une référence à son poste de l’autre côté des Alpes et ne manque pas de prétendants pour cet été. Taulier du collectif de Gian Piero Gasperini à Bergame, le défenseur allemand serait également sur les tablettes de l’ambitieux Hertha Berlin selon Kicker.

Notre avis : Le projet du Hertha est excitant sur le papier, mais Robin Gosens a tout intérêt à tenter le challenge proposé par un cador italien. La Juventus et l’Inter se sont déjà manifestés pour s’offrir ses services.

Robin Gosens von Atalanta Bergamo Crédit: Getty Images

Chelsea cible aussi Declan Rice, mais...

Alors qu’une issue positive se profile dans le dossier Kai Havertz, Chelsea aurait également ciblé le milieu de West Ham, Declan Rice (21 ans) pour renforcer son entrejeu. Capable d’évoluer un peu partout au milieu de terrain, l’international anglais a séduit Lampard et consorts par sa polyvalence et notamment sa capacité à dépanner en défense centrale. Ce mardi, The Guardian rapporte une première proposition des Blues qui offriraient Batshuayi et Barkley en échange de Rice. Une proposition balayée par les Hammers, pas forcément vendeurs.

Notre avis : West Ham ne discutera pas tant que Chelsea n’aura pas posé une grosse somme sur la table. Et ça se comprend.

Malgré des moyens limités, Villarreal veut conserver Zambo Anguissa

Prêté par Fulham, André-Frank Zambo Anguissa (24 ans) a brillé avec Villarreal. Apparu à 39 reprises cette saison, l’ancien Marseillais ne serait pas contre une prolongation avec le Sous-Marin jaune. Néanmoins, conserver le milieu camerounais risque d’être épineux pour le club espagnol qui a déjà déboursé 23 millions d’euros cet hiver pour signer définitivement Paco Alcacer. Et selon El Periodico Mediterraneo, rien ne dit qu’ils seront prêts à remettre une telle somme quelques mois après. Fulham attend 25 millions d’euros pour Anguissa, mais pourrait négocier.

Notre avis : Zambo Anguissa a trouvé le club idéal pour performer et s’épanouir. Un terrain d’entente pourrait être trouvé avec le club anglais pour finaliser l’opération.

André-Frank Zambo Anguissa lors du dernier match de la saison 2019-2020 avec Villarreal, face à Eibar. Crédit: Getty Images

Braithwaite, six mois et puis s’en va ?

Débarqué l’hiver dernier à la surprise générale, Martin Braithwaite devrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone. En effet, selon Mundo Deportivo, les Blaugranas souhaiteraient se séparer de l’ancien Toulousain, qui n’a pas démérité depuis son arrivée, pour faire de la place à ses jeunes pousses comme Ansu Fati, mais aussi pour ses futures recrues. Le nom de Lautaro Martinez revient avec insistance en Catalogne depuis plusieurs mois déjà.

Notre avis : Son transfert avait laissé perplexe tout le monde l’hiver dernier. La gestion de son cas six mois plus tard l’est tout autant…

Pas pleinement satisfait de Kepa, Chelsea chercherait un autre portier...

Décidément très actif en ce début de mercato, Chelsea serait à la recherche d’un nouveau gardien selon The Telegraph. Quelque peu déçus par les performances de Kepa, recruté pour 80 millions d’euros le 31 août 2018, les Blues songeraient à lui trouver un concurrent.

Notre avis : Chelsea dépense sans compter depuis le début du mercato. Il faudra sûrement recruter malin pour renforcer ce poste.

…et ciblerait Dean Henderson

Excellent dans les cages de Sheffield United cette saison (dernier rempart de la quatrième meilleure défense du championnat), Dean Henderson (23 ans) fait l’objet de nombreuses convoitises depuis quelques mois. Formé à Manchester United, le gardien anglais, qui est prêté depuis deux saisons chez les Blades par MU, est ciblé par Chelsea. En quête d’un portier pour concurrencer Kepa, les Blues sont sous le charme de l’international espoirs, sous contrat jusqu’en 2022, et pourraient rapidement faire une offre aux Mancuniens.

Notre avis : Solskjaer apprécie énormément De Gea. Mais la perspective de perdre Henderson au détriment d’un concurrent direct et les performances de son gardien espagnol pourraient lui faire changer d’avis.

Dean Henderson, le successeur tout désigné de de Gea ? Crédit: Getty Images

Draxler refuse le Hertha et envisage de terminer son contrat à Paris

Sur les tablettes du Hertha Berlin, Julian Draxler (26 ans) ne devrait pas rejoindre le club de la capitale allemande d’après Sky Deutschland. Remplaçant de luxe à Paris, le champion du monde 2014 souhaiterait aller au bout de son engagement avec le PSG, soit jusqu’en 2021. De plus, le salaire de l'ancien joueur de Schalke posait problème aux yeux des décideurs berlinois.

Notre avis : Draxler est décidément un mystère. A 26 ans, l’ancien de Schalke a besoin de jouer. Et le Hertha semblait être un bel endroit pour rebondir.

Dortmund pense à Jérémie Boga pour remplacer Jadon Sancho

S’ils ne sont pas encore résolus à perdre leur prodige anglais Jadon Sancho, ardemment courtisé par Manchester United, les dirigeants du BvB préparent quand même l’avenir. Sky révèle aujourd’hui que les Marsupiaux suivraient la trace de Jérémie Boga, le milieu franco-ivoirien de Sassuolo. Brillant avec la formation italienne (11 buts et 4 passes décisives en 33 matches de Serie A), l’ancien joueur du Stade Rennais et de Grenade est aussi suivi par la Juve et Naples.

Notre avis : Jadon Sancho sera dur à remplacer, peu importe le successeur. Mais Jérémie Boga présente un profil idéal pour s’intégrer dans le dispositif de Lucien Favre.

Boga - Cagliari-Sassuolo - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Koulibaly, direction City ?

La suspension de coupes d’Europe levée, Manchester City prépare désormais son mercato estival. D’après les informations de Sky Italia, les Citizens et Pep Guardiola auraient ciblé Kalidou Koulibaly, le roc du Napoli. Sur le départ et annoncé avec insistance un peu partout en Europe, le natif de Saint-Dié-des-Vosges est sous contrat jusqu’en 2023 avec Naples et est disponible pour 75 millions d’euros.

Notre avis : Liverpool, Manchester United, Manchester City, Paris : la bataille va être explosive pour arracher Koulibaly.

Kalidou Koulibaly Crédit: Getty Images

La Juventus confirme Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala pour la saison prochaine

Quelques minutes après la rencontre face à la Lazio Rome ce lundi (victoire 2-1 de la Vieille Dame), Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois a éteint toutes les rumeurs de départ de son duo Ronaldo/Dybala, auteur d'un récital face aux Romains. "Les rumeurs sur Ronaldo? Il est absolument convaincu de rester, il est très bien avec nous. Dybala? On cherche la meilleure solution pour une prolongation. C'est un acteur très important de notre équipe."

Notre avis : Aucune surprise de la part de la Vieille Dame qui pourra, sauf immense retournement de situation, compter sur ses deux hommes forts la saison prochaine.

Damián Suárez suivi par le LOSC, Rennes et l’OM

En Espagne depuis 2012, le latéral uruguayen de Getafe Damián Suárez (32 ans) ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. Selon RMC Sport, le défenseur serait suivi de près par Lille, l’OM et Rennes, à la recherche d’un renfort derrière.

Notre avis : Un profil intéressant et à moindre coût pour les trois qualifiés en coupes d’Europe.

Eric Dier prolonge (enfin) à Tottenham

Pilier du club depuis son arrivée en 2014, homme clé du dispositif de José Mourinho, Eric Dier est enfin parvenu à un accord avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat. Après des semaines de négociations, notamment sur le plan salarial, le milieu de terrain international anglais est désormais lié jusqu'en 2024 avec le club du président Levy.

Notre avis : Eric Dier est un soldat de Mourinho depuis son arrivée et une valeur sûre dans l'entrejeu des Spurs. De quoi amener un peu de stabilité dans un club qui en a besoin.

