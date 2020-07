Les 14 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

TRANSFERTS - Les fantasmes Ibrahimovic et Cavani pour Leeds, le début de la bataille pour Koulibaly, Karius ciblé par Montpellier, Arsenal qui fait sauter la banque pour une pépite portugaise, Jorginho de retour avec Sarri ; tout est dans notre bulletin mercato de ce mercredi 22 juillet.

Reinier, successeur désigné de Kai Havertz au Bayer Leverkusen ?

Alors que le Bayer Leverkusen se prépare à lâcher Kai Havertz à Chelsea, le club de la Ruhr anticipe la suite. D’après goal.com, les pensionnaires de la Bay-Arena songeraient à Reinier pour combler le départ de Havertz. Débarqué au Real Madrid en janvier dernier, le joueur de 18 ans pourrait être prêté pour s’aguerrir.

Notre avis : A Leverkusen, avec Peter Bosz, Reinier serait dans un environnement idéal pour prendre du galon.

Reinier, presentado con el Real Madrid Crédit: Getty Images

Paris, City, Manchester United : premiers mouvements pour débaucher Koulibaly

La bataille est lancée pour Kalidou Koulibaly. La Gazzetta Dello Sport a révélé ce matin un intérêt du PSG pour le défenseur sénégalais. Mais le club parisien attendrait la fin de la Ligue des Champions pour bouger. Mais, gare à ne pas trop tergiverser. Dans son édition du jour, le média transalpin informe que Manchester City aurait fait une première offre de 65 millions d'euros, refusée par le Napoli.

La presse anglaise annonce, elle, le réveil de Manchester United dans le dossier. Malgré une défense plutôt solide, Solskjaer ne serait pas pleinement satisfait de sa charnière et verrait d’un bon oeil une association Maguire/Koulibaly. Mais entre Sancho et le natif de Saint-Dié-des-Vosges, MU devra choisir.

Notre avis : Premiers pions avancés par les différentes parties dans le dossier. Ce n’est que le début.

Ibrahimovic et Cavani, les fantasmes de Leeds

Tout juste promu en Premier League et auréolé d’un titre de champion de Championship, Leeds a désormais les yeux tournés vers le mercato. Et Andrea Radrizzani, le propriétaire du club, ne manque pas d’ambition. Le dirigeant italien a ciblé Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani pour renforcer l’équipe de Marcelo Bielsa. Contacté par Sky Italia, le boss de Leeds est convaincu de pouvoir signer les deux meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain. Avant de signer à Milan en janvier dernier, Ibra’ avait même ouvert la porte à une arrivée à Leeds.

Notre avis : Zlatan ou Cavani sous les ordres de Bielsa, on en salive d’avance. Néanmoins, Cavani sera probablement plus tenté par une équipe qui jouera la coupe d’Europe. Pour Zlatan, tout est possible.

Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani lors de Troyes - PSG en 2016 Crédit: AFP

Thiago Alcantara se rapproche toujours un peu plus de Liverpool

A un an de la fin de son contrat à Munich, il ne fait presque plus aucun doute que Thiago Alcantara (29 ans) quittera le Bayern. Et Liverpool semble plus que jamais être sa prochaine destination. Comme le rapporte le Daily Express, les Reds seraient proches de conclure l’affaire malgré l’intérêt de Manchester City.

Notre avis : Un fantastique joueur qui viendra compléter et renforcer un effectif déjà pléthorique.

Kostić et Jovic, parfum de Francfort pour le Monaco de Kovač ?

Présenté hier en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovač a du pain sur la planche. En particulier pour bâtir le nouvel effectif du Rocher. Selon BILD, l’ancien coach du Bayern Munich a ciblé Filip Kostic et Luka Jovic pour renforcer sa ligne offensive.

Notre avis : Les deux joueurs se connaissent parfaitement. Leur explosive association à Francfort en 2018-2019 a de quoi donner des idées à Kovač.

Filip Kostic (li.) und Luka Jovic (re.) Crédit: Getty Images

Jorginho, retour avec Sarri ?

Homme clef de Maurizio Sarri pendant ses années napolitaines, Jorginho (28 ans) serait sur les tablettes de son ancien entraîneur. En effet, la Gazzetta Dello Sport révèle que Sarri aimerait faire venir son ancien protégé dans le Piémont. En quête d’un milieu, la Juve aurait fait de l’international italien l’une de ses priorités pour cet été.

Notre avis : Une sentinelle ne serait pas du luxe pour cette Juventus, surtout après le départ de Miralem Pjanic. Sarri et Jorginho se connaissent parfaitement. Un mariage idéal sur le papier.

Everton propose 25 millions d’euros pour Hojberg… qui attend un signe de Tottenham

C’est un secret de Polichinelle : Pierre-Emile Hojberg (24 ans) veut rejoindre les Spurs et José Mourinho. Mais le franco-danois pourrait rejoindre Everton et Carlo Ancelotti. En effet, le Evening Standard rapporte une offre de 25 millions d’euros de la part des Toffees pour le milieu de Southampton. Une proposition qui conviendrait à ces derniers. Cependant, les Saints attendraient un signe de Tottenham pour accéder à la demande de leur joueur.

Notre avis : Les Spurs vont devoir faire un effort s’ils ne veulent pas voir Hojberg leur filer sous le nez…

Arsenal en pôle dans le dossier Odsonne Edouard

Excellent avec le Celtic depuis son arrivée, Odsonne Edouard pourrait changer d’air cet été. Selon les informations du Daily Star, les Gunners auraient fait d’Edouard une priorité pour ce mercato. L’ancien Parisien est également suivi par l’OL, Dortmund et Leeds où Bielsa apprécie beaucoup le joueur.

Notre avis : Un intérêt pour anticiper les potentiels départs de Lacazette et Aubameyang. Edouard est un joueur qui a tout pour exploser en Premier League.

Odsonne Edouard Crédit: Getty Images

Ocampos, facteur X pour la venue de Maxime Lopez à Séville ?

Convoité par le FC Séville depuis de longs mois, Maxime Lopez ne sait toujours pas s’il sera marseillais la saison prochaine. Et du côté de l’Andalousie, son ancien coéquipier Lucas Ocampos fait en tout cas le forcing pour le convaincre de le rejoindre. Comme le rapporte Estadio Deportivo, les deux joueurs échangeraient régulièrement autour d’une possible réunion à Séville.

Notre avis : Plus le temps passe, plus l’avenir de Maxime Lopez semble s’écrire du côté de Séville.

Loris Karius, direction Montpellier ?

Prêté depuis deux saisons à Besiktas, le gardien allemand Loris Karius (27 ans) serait ciblé par Montpellier selon la BBC. A la recherche d’un dernier rempart suite au départ de Geronimo Rulli, la Paillade serait même en pôle pour enrôler l’ancien portier de Mayence, révélé par Tuchel. Le Hertha Berlin suit également l’évolution du dossier. Karius pourrait être libéré par Liverpool moyennant un chèque de 7 millions d’euros.

Notre avis : A Montpellier, Karius trouverait un environnement idéal pour se relancer.

Loris Karius kehrte im Mai von Besiktas Istanbul zum FC Liverpool zurück Crédit: Getty Images

Nuno Mendes, un nouveau Lisboète sur les tablettes de Manchester United

L’axe Sporting / Manchester United est décidément bien actif. Après les succès Cristiano Ronaldo et plus récemment celui de Bruno Fernandes, les Red Devils sont intéressés par un autre joueur formé par les Leões. En effet, selon le Daily Express, Manchester United serait en pince pour Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais a disputé 8 matches avec le Sporting cette saison. Le quotidien portugais O Jogo évoque un prix de départ fixé à 45 millions d'euros, mais le club portugais pourrait revoir ses exigences à la baisse, notamment à cause de la crise liée à la pandémie de Covid.

Notre avis : Manchester United a un besoin à ce poste. Nuno Mendes pourrait s’appuyer sur Bruno Fernandes pour bien s’intégrer. Un deal intéressant pour toutes les parties.

Nuno Mendes, lors de la rencontre entre le Sporting et Santa Clara, en juillet 2020 Crédit: Getty Images

Une offre de 45 millions d’euros à venir pour Zaniolo ?

Révélées hier, les tensions autour de Nicolo Zaniolo pourraient précipiter le départ du milieu de terrain. A en croire le Daily Express, Tottenham pourrait prochainement passer à l'action avec une offre de 45 millions d'euros. La Juve et l'Inter sont également intéressés par le profil du milieu italien de 21 ans.

Notre avis : Zaniolo est très prometteur, mais a-t-il déjà la carrure pour s’imposer en Premier League ? Rien n’est moins sûr.

Et si Lautaro Martinez restait à l’Inter ?

Convoité depuis de longs mois par le FC Barcelone, Lautaro Martinez ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Selon la Gazzetta Dello Sport, l’Inter tenterait d’ailleurs le tout pour le tout pour conserver son joueur. Le média italien évoque d’ailleurs une offre de prolongation de la part des Nerazzurri.

Notre avis : Même s'il est bien fourni devant, le Barça a besoin d'un nouvel attaquant pour faire souffler et concurrencer Suarez. Cependant, une autre saison à l'Inter ne serait pas une mauvaise option pour Lautaro.

Lautaro Martinez Crédit: Getty Images

Arsenal prêt à faire sauter la banque pour Joelson Fernandes

C’est la nouvelle sensation du football portugais et la dernière merveille du Sporting Lisbonne. Considéré comme le nouveau Cristiano Ronaldo, Joelson Fernandes (17 ans) a mis les grands d’Europe à ses pieds notamment Arsenal. Selon les informations du Daily Mail, les Gunners seraient même prêt à payer les 45 millions d’euros de la clause libératoire de l’attaquant/ailier portugais qui n’a pourtant disputé que 63 minutes en professionnel.

Notre avis : Un montant colossal, un joueur prometteur, mais surtout le symbole que le marché des jeunes est devenu un champ de bataille impitoyable.

