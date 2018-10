Les Adidas Copa Mundial imbattables ? Elisez la chaussure de football ultime

Les huitièmes de finale (1re partie ici et 2e partie là) ont livré leur verdict, place aux quarts !

ADIDAS COPA MUNDIAL vs NIKE MERCURIAL VAPOR III

ADIDAS COPA MUNDIAL

Les fameuses Adidas Copa Mundial.Eurosport

Année de sortie : 1979

Pourquoi elle : parce que rien ne bat un classique et dans la catégorie incontournables, la Copa Mundial est un monument. Son style épuré et le confort procuré par le cuir de kangourou lui ont permis de traverser les époques, jusqu’à devenir le modèle le plus vendu de tous les temps. Tout sauf un hasard.

Ils l'ont fait briller : Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Zinedine Zidane dans ses jeunes années ou, plus récemment, Jérémy Toulalan.

NIKE MERCURIAL VAPOR III

Les Nike Mercurial Vapor III.Eurosport

Année de sortie : 2006

Pourquoi elle : parce que la marque au swoosh a mis les ingrédients pour marquer les esprits. Avec une nouvelle matière synthétique synonyme de légèreté (et donc de vitesse accrue sur le papier), un chausson qui épouse la forme du pied pour le confort, un design réussi porté par des coloris toujours plus flashy et des ambassadeurs de choix, Nike a visé juste et définitivement assis la réputation de sa Vapor, best-seller incontournable qui n'a jamais perdu de sa popularité au fil de ses itérations et évolutions.

Ils l'ont fait briller : Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic...

NIKE MERCURIAL R9 vs NIKE AIR LEGEND R10

NIKE MERCURIAL R9

Ronaldo et sa médaille de vice-champion du monde et ses Nike Mercurial R9 autour du cou, un soir de juillet 1998.Getty Images

Année de sortie : 1998

Pourquoi elle : parce que c'était la chaussure signature du Phénomène, de Ronaldo, le seul, le vrai, l'unique et parce qu'elle était très belle. Le combo argent-bleu-jaune, les lignes résolument futuristes pour l'époque, l'inscription "R9" sur la languette ? Un cocktail ravageur qui a marqué une génération.

Il l'a fait briller : Ronaldo.

NIKE AIR LEGEND R10

Les Nike Air Legend R10.Eurosport

Année de sortie : 2005

Pourquoi elle : parce que c'était la baguette magique du plus excitant des illusionnistes. Le premier modèle signature de Ronaldinho s'est installé dans l'esprit collectif des amoureux de ballon rond avant tout grâce au génie de son propriétaire (son doublé à Bernabeu ? C'était avec ces chaussures), mais aussi grâce à son look épuré, la noblesse du matériau (vive le cuir), un coloris parfait (ces touches dorées...) et une publicité culte, celle où l'on voyait le Ballon d'or 2005 jouer au ping-pong avec la barre transversale (première vidéo à dépasser le million de vues sur YouTube, comme un symbole).

Il l'a fait briller : Ronaldinho.

PUMA KING vs ADIDAS PREDATOR MANIA

PUMA KING

Les Puma King.Eurosport

Année de sortie : 1968

Pourquoi elle : encore un illustre classique, culte de chez culte car porté par les plus grands. Qui de mieux que le Roi Pelé pour faire entrer ce modèle légendaire dans la grande histoire du football ? C'est avec ce soulier qui introduit pour la première fois l'usage du cuir de kangourou et une structure plate - révolutionnaire pour l'époque - synonyme de confort accru que le mythique Brésilien décrocha un troisième titre de champion du monde au Mexique en 1970.

Ils l'ont fait briller : Pelé, Eusebio, Johan Cruyff, Diego Maradona, rien que ça.

ADIDAS PREDATOR MANIA

Les Adidas Predator Mania.Eurosport

Année de sortie : 2002

Pourquoi elle : parce que c'est une des chaussures de foot les plus iconiques, tout simplement. Le look ravageur de la Predator est une nouvelle fois au rendez-vous, comme la qualité des matériaux (le cuir, toujours le cuir) alors qu'un renfort au talon fait son apparition comme une large languette avec élastique qui ne manque de lui donner une sacrée allure. La version noire, blanche et rouge a été rendue célèbre par Zidane et sa fameuse reprise de volée en finale de Ligue des champions contre Leverkusen. Beckham, lui, s'est chargé avec brio de populariser la magnifique version "champagne" (blanche crème avec languette rouge) sur les terrains du Mondial 2002.

Ils l'ont faite briller : Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro del Piero, Raul.

ADIDAS PREDATOR ACCELERATOR vs NIKE TIEMPO PREMIER 94

ADIDAS PREDATOR ACCELERATOR

Les Adidas Predator Accelerator.Eurosport

Année de sortie : 1998

Pourquoi elle : quatre ans après la révolution Predator, première chaussure à écailles censées apporter plus de puissance et d’effets aux tirs, Adidas renouvelle son modèle phare. Le cuir est au rendez-vous et le chausson a une sacrée gueule avec ses larges bandes et sa combinaison de couleurs des plus réussies.

Ils l'ont fait briller : Zinedine Zidane, auteur de son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998 avec, mais aussi David Beckham et toutes les stars de l’époque équipées par la marque aux trois bandes.

NIKE TIEMPO PREMIER 94

Les Nike Tiempo Premier 94.Eurosport

Année de sortie : 1994

Pourquoi elle : parce que c'est un standard qui n'a pas pris une ride. Un style évident et universel (qui peut prétendre objectivement que cette chaussure est moche ?), un confort indéniable grâce au cuir de kangourou, une languette rabattable aussi cool que vintage... Bref, un classique !

Ils l'ont fait briller : Romario, Paolo Maldini.

