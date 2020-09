La France poursuit son sans-faute dans ces Éliminatoires de l’Euro 2022. Et ce n’est pas la Macédoine du Nord qui aurait pu freiner les Bleues, largement victorieuses à Skopje (7-0). De match, il n’y en aura finalement jamais vraiment eu. L’écart de niveau était tel que, dès les premières minutes, les Françaises ont pris possession de la moitié de terrain adverse pour ne jamais la quitter. Eugénie Le Sommer a profité de ce festival offensif pour inscrire les deux premiers buts de la rencontre et détrôner Marinette Pichon en tête du classement des buteuses françaises (82 réalisations).

Pour franchir ce palier, la capitaine du soir a tout d’abord enroulé un coup franc depuis le côté gauche que personne n’a touché et qui a terminé au fond des filets (1-0, 15e). Il ne lui aura fallu que trois minutes pour être seule au sommet de la hiérarchie d’un penalty transformé sereinement après une faute sur Marie-Antoinette Katoto (2-0, 18e). Déchaînées, les Tricolores ont encore alourdi le score par l’attaquante parisienne. Bien placée, elle a repris une volée de Cascarino repoussée par Viktorija Panchurova (3-0, 21e). Deux arrêts de la Macédonienne devant Le Sommer (25e) et Malard (32e) plus tard et l’on avait tout vu de la première période.