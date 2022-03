Soirée plaisir pour les Bleuets. Quatre jours après leur victoire contre les Iles Féroé (2-0) dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro Espoirs, les hommes de Sylvain Ripoll ont écrasé l'Irlande du Nord lundi (5-0), en amical. D'abord ronronnants avec une équipe remaniée, les Tricolores ont totalement changé de visage quand les habituels titulaires sont entrés. C'est une sixième victoire de suite sans prendre de but pour les coéquipiers d'Eduardo Camavinga, invaincus depuis mai 2021.

Neuf changements par rapport au onze de jeudi dernier : Sylvain Ripoll, qui a certes dû faire face aux forfaits d'Amine Adli et Michael Olise, avait presque tout changé lundi soir. Seuls Pierre Kalulu et Eduardo Camavinga ont enchaîné une deuxième titularisation et cela s'est d'abord ressenti dans les automatismes du côté de Calais. Tout de suite sérieux face à une faible adversité, les Tricolores ont toutefois manqué de dynamisme dans une première période assez pauvre en occasions franches. C'est d'ailleurs en voulant centrer que Yasser Larouci a ouvert le score pour sa première titularisation avec les Espoirs (1-0, 20e).

Deux minutes plus tôt, l'Irlande du Nord s'était créée sa seule vraie occasion de la rencontre. Double-occasion, même, puisque Stefan Bajic, qui fêtait lui aussi sa première cape, a repoussé une tête de Kofi Balmer avant que Joris Chotard ne dégage sur sa ligne la frappe de John McGovern (18e). Derrière, plus rien pour les visiteurs, qui ont totalement explosé quand les cadres français sont entrés en jeu en deux temps.

Les entrants ont tout changé

Il y a d'abord eu ce triple-changement de la 58e minute de jeu, avec les entrées de Sofiane Diop et Amine Gouiri notamment. Le Monégasque n'a mis que sept minutes à combiner avec Enzo Le Fée pour tromper Dylan Berry d'un subtil ballon piqué (2-0, 65e) avant, dans la foulée, de servir le Niçois, qui s'est tranquillement retourné pour aller marquer d'une frappe croisée (3-0, 66e). Puis ce fut au tour de Maxence Caqueret et Arnaud Kalimuendo d'être lancés dans cette soirée tranquille (69e). Là encore, le résultat fut immédiat, avec un but du gauche du Lyonnais sur un service de son coéquipier Malo Gusto (4-0, 72e), et un autre du Lensois, servi par… Gouiri et auteur d'un magnifique enchaînement après un contre létal des Français (5-0, 76e).

Les habituels titulaires ont donc prouvé, s'il le fallait, qu'ils méritaient leur statut. D'autres, comme Georginio Rutter, titulaire en pointe, ont eu plus de mal à se mettre en évidence. Mais à l'arrivée, ce fut une 50e très agréable pour Ripoll sur le banc des Espoirs, quatre jours après avoir fait un grand pas vers l'Euro 2023.