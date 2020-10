Les Bleuets sont presque qualifiés, et ils s’en contenteront. Auteurs d’une prestation très poussive – et surtout d’une deuxième période indigeste – les hommes de Sylvain Ripoll ont battu la Slovaquie (1-0) grâce à un but de Jules Koundé lundi soir. L’équipe de France Espoirs fait donc un immense pas vers l’Euro U21, dont elle ne sera privée qu’en cas d’improbable concours de circonstances.