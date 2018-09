Les Bleuets qualifiés pour l'Euro 2019, une première depuis 2006

C'est la fin de douze ans d'attente ! Les Bleuets se sont qualifiés vendredi sans jouer, grâce au nul de la Slovénie au Kazakhstan (0-0), pour l'Euro 2019 Espoirs, tournoi qu'ils n'ont plus disputé depuis 2006, entre désillusions sportives et dérapages en tous genres. L'équipe des moins de 21 ans de Sylvain Ripoll, en tête du groupe 9 des qualifications avec 7 victoires en autant de matches, ne peut plus être rattrapée et disputera donc la phase finale de l'Euro Espoirs co-organisé par l'Italie et Saint-Marin du 16 au 30 juin prochain.