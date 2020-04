En cette période de coronavirus, de nombreux clubs anglais sont dans le creux de la vague. Pertes colossales, défaut de paiements, manques à gagner ; les conséquences de la crise du Covid pourraient être fatales à certaines équipes. Burnley, par l’intermédiaire de son propriétaire Mike Garlick, avait récemment annoncé des pertes estimées à 56 millions de livres si la saison n’allait pas à son terme. Néanmoins, les clubs de Premier League vont prochainement recevoir une partie des dotations qu’ils devaient recevoir à la fin de la saison, leur permettant de mieux faire face à la crise. Une partie des fonds distribués sur la base des résultats et des positions finales au classement va être débloquée par les instances du football anglais.

Une bouffée d’oxygène bienvenue, mais insuffisante pour les clubs du Royaume...

Comme le révèle The Times, les montants débloqués seront distribués selon le classement des équipes. Les cadors du championnat pourraient donc recevoir jusqu’à 20 millions de livres. La somme comportera également les "frais d’installation", payés aux équipes à chaque fois que leurs rencontres sont retransmises en direct. Avec cette mesure, la Premier League poursuit son "opération survie" auprès de ses clubs, mais pas que. Vendredi dernier, elle avait débloqué une avance de 125 millions de livres (soit 141 millions d’euros) pour aider les clubs de l’English Football League – Championship (D2), League One (D3) et League Two (D4) – et de National League (D5). Ces derniers s’appuient essentiellement sur les recettes de la billetterie et sont, pour la plupart, dans une impasse.

Malgré les déblocages de fonds, rien n’est encore gagné pour les clubs anglais. Richard Masters, le directeur exécutif de la Premier League a notamment alerté les députés sur le sujet. "Les lourdes pertes auxquelles nous sommes confrontés devront être prises en charge sinon, les clubs et autres entreprises qui dépendent du football pour leurs revenus devront cesser leurs activités"