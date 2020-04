Les demi-finales de la Coupe de Grèce reportées

Les demi-finales de la Coupe de Grèce, prévues les 22 et 23 avril, sont reportées en raison du coronavirus. L'Aris Salonique devait affronter l'AEK Athènes et l'Olympiakos le Pirée rencontrer le PAOK Salonique. La finale programmée pour le 23 mai risque également d'être reportée. Les autorités grecques ont annoncé début avril le prolongement des mesures de confinement jusqu'au 27 avril.

Par ailleurs, le sous-secrétaire d'Etat aux Sports, Lefteris Avgenakis, a appelé les équipes de football, de basket et de volley-ball professionnels à offrir des abonnements aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux publics qui luttent contre le coronavirus. "Ce serait un geste de respect minimum devant les sacrifices de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus dans notre pays, qui sont confrontées à des graves difficultés et qui risquent leur vie", a déclaré M. Avgenakis. Le championnat est par ailleurs suspendu jusqu'au 24 avril, date à laquelle une nouvelle décision sera prise sur un arrêt définitif ou non de la saison.