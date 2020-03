Les deux clubs de Manchester s'unissent pour aider des banques alimentaires

En temps normal, les collectes en faveur des banques alimentaires sont organisées par les groupes de supporters de chaque club séparément avant leurs matches à domicile. Ce qui n'est plus possible depuis la suspension des compétitions de football en Angleterre, due à la pandémie de coronavirus. "Nous sommes fiers du rôle que jouent nos supporters dans l'aide aux banques alimentaires locales et on doit reconnaître l'impact qu'exerce sur ces services de bienfaisance le coronavirus", ont déclaré dans un communiqué commun les deux clubs, qui verseront chacun 50.000 livres.

"A l'heure où notre communauté a un défi à relever, nous sommes heureux de nous réunir avec nos fans pour aider les membres vulnérables de la société dans une ville unie", ont ajouté les deux clubs. La donation ira aux 19 centres de distribution alimentaire de la communauté urbaine de Manchester, qui dépendent de l'ONG britannique Trussell Trust.