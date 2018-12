Mexique : Les Dorados de Maradona perdent la finale de D2

Les Dorados de Maradona ont perdu le titre de champion du Tournoi d'ouverture de deuxième division mexicaine dimanche face à l'Atlético San Luis (4-2). L'équipe de Maradona s'était imposée 1-0 à l'aller jeudi sur sa pelouse. Qui plus est, elle a mené deux fois au score lors de la manche retour à San Luis Potosi (centre du Mexique), avant de s'écrouler. L'ex-capitaine de l'Argentine (58 ans) a suivi cette finale retour depuis les tribunes car il était suspendu après son expulsion jeudi : il avait "insulté des joueurs ou des membres du corps technique du club adverse", selon la commission de discipline du championnat de D2.

C'est son adjoint Luis Islas qui donnait les consignes aux joueurs depuis la touche. "Diego" n'a ni crié ni dansé lorsque ses hommes ont ouvert la marque. Il a célébré ce premier but discrètement avec son entourage puis a sorti un talkie-walkie pour faire passer une consigne. Il a cependant montré davantage d'euphorie lorsque son équipe a marqué son deuxième but, lui permettant de mener 2-1, juste avant l'heure de jeu. Lorsque l'Atlético San Luis a marqué son quatrième but en prolongation, Maradona s'est muré dans le silence, immobile sur son siège.

" J'avais un pied en Biélorussie quand les Dorados m'ont appelé "

Le champion du monde 1986 avait repris les Dorados alors qu'ils végétaient en fond de classement (13e sur 15). Il est parvenu à les qualifier pour les play-offs et à atteindre la finale. Les vainqueurs des tournois d'ouverture (phase aller) et de clôture (phase retour) de la D2 s'affronteront pour déterminer quelle équipe sera promue en première division. Ancien sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010, Maradona a quitté en avril dernier son poste d'entraîneur d'Al-Fujairah SC, un club émirati de deuxième division, après 22 matches.

Il a ensuite été brièvement président du Dinamo Brest, club biélorusse. "J'avais un pied en Biélorussie quand les Dorados m'ont appelé, et j'ai présenté mille excuses aux gens du Dinamo Brest. Je leur ai dit que je voulais y aller (au Mexique) pour la chaleur, parce que le froid de là-bas est terrible, et ils l'ont parfaitement compris", a-t-il conté samedi à la veille de la finale retour.