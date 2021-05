Laurent Blanc a longtemps espéré (re)trouver en Ligue 1. Mais faute de propositions, ou simplement parfois d'accord, l'ex-technicien du PSG a fini par rebondir au Qatar, où il est à la tête du club d'Al-Rayyan depuis maintenant cinq mois. Et l'aventure pourrait bien se prolonger la saison prochaine, puisque l'ancien défenseur, sous contrat jusqu'à la fin de cette saison, possède une option pour prolonger jusqu'en juin 2022. Toutefois, selon L'Equipe du jour, un retour en Ligue 1 dans les prochaines semaines n'est pas totalement à exclure.

Aulas l'apprécie toujours

Conscients du probable départ de Christophe Galthier (vers Nice ?), les dirigeants du LOSC auraient eu des échanges informels avec l'entourage de Laurent Blanc. Ce dernier y retrouverait Olivier Létang, qu'il a bien connu du côté du PSG. D'après le quotidien, les deux hommes s'apprécient toujours. Pisté par l'OL pour succéder à Sylvinho en octobre 2019, Blanc avait finalement été devancé par Rudi Garcia, qui devrait faire ses valises en fin de saison. "Jean-Michel Aulas l'apprécie toujours", précise L'Equipe, qui rappelle que les Gones ont toutefois d'autres priorités.

Le PSG est-il impossible à coacher ?

"J’ai repris du plaisir à travailler, le goût des entraînements, de l’animation des séances. Je m’amuse plus qu’au PSG (...) J’ai plus de boulot sur le terrain. Avant, c’était Jean-Louis (Gasset) qui faisait surtout ça. Là, on se partage les groupes avec Franck (Passi, son adjoint). Philippe (Lambert) s’occupe de la préparation physique. Les gars ont vraiment envie d’apprendre", confiait Laurent Blanc début avril. D'ailleurs, condition sine qua non : en cas de retour en France, Blanc voudra ramener avec lui Franck Passi et Philippe Lambert, qui composent son staff.

