La logique du moment a finalement été respectée. Les finales de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la C1 féminine ont été reportées à une date ultérieure à cause de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 en Europe. L'UEFA a officialisé la nouvelle ce lundi peu après 18h30. "A cause de la crise du coronavirus, nous avons décidé de remettre ces matches, prévus en mai", explique l'UEFA.

"Aucune décision n'a encore été prise pour trouver des dates adéquates. Un groupe de travail a été mis en place la semaine passée, à la suite d'une conférence téléphonique, entre les fédérations européennes, présidée par Aleksander Ceferin. Elle analysera toutes les options possibles. Le groupe a déjà commencé à se pencher sur le calendrier. Les annonces seront révélées en temps voulu", a renchéri l'UEFA dans son communiqué.

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

Si la finale de la Ligue des champions devait se dérouler le 30 mai prochain au stade olympique Atatürk d'Istanbul, les deux finalistes de la Ligue Europa devaient s'affronter le 27 mai au stade Energa de Gdansk (Pologne). La finale de la C1 féminine était, elle, programmée trois jours plus tôt au Viola Park de Vienne. A l'heure actuelle, ces compétitions sont loin d'être terminées. La question est de savoir comment elles se joueront, parallèlement aux championnats qui devront se conclure. Final Four ? Matches aller et retour ? Mardi dernier, quelques heures après l'annonce du report de l'Euro, Marca indiquait que la finale de la Champions League masculine pourrait se jouer le 27 juin. Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire.