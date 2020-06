Les meetings Ligue de diamant de Paris et d'Eugene annulés

LIGUE DE DIAMANT - Les meetings de Paris et d'Eugene (Etats-Unis), comptant pour la prestigieuse Ligue de diamant d'athlétisme, ont été annulés vendredi en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus.

La réunion de Paris, initialement prévue en juin, avait été dans un premier temps reprogrammée au 6 septembre, mais la Fédération française d'athlétisme (FFA) a annoncé vendredi son annulation pure et simple. "Au regard des contraintes sanitaires actuellement encore en vigueur, et compte-tenu des nombreuses incertitudes concernant les conditions d'organisation en septembre, la FFA a finalement décidé d'annuler la compétition parisienne", a-t-elle expliqué.

"L'incertitude autour de la présence d'athlètes venus du monde entier, dans un sport aussi universel que l'athlétisme, est une des nombreuses problématiques identifiées. Par ailleurs, la FFA souhaite préserver son réseau de bénévoles franciliens, qui sont la force vive de notre sport et qui ont été fortement impactés par l'annulation des championnats d'Europe de Paris 2020", a poursuivi la FFA.

Play Icon

Football 31e j. - Arteta : "C'était une victoire importante pour nous" IL Y A 40 MINUTES

Début à Monaco ?

Le rendez-vous d'Eugene, dans l'Oregon, connu sous le nom de Prefontaine Classic, était programmé le 4 octobre, mais a été annulé en raison des dispositions sanitaires dans cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis pour lutter contre le coronavirus. "L'Etat de l'Oregon interdit tout large rassemblement, y compris sportifs, au moins jusqu'à fin septembre. Cette interdiction, combinée aux restrictions à long terme sur les voyages internationaux, rendent impossble la tenue d'une réunion de qualité internationale le 4 octobre", ont expliqué les organisateurs de la Ligue de diamant.

Renaud Lavillenie, 2e du concours de la perche, lors du meeting de Londres, étape de la Ligue de Diamant 2018 Crédit: Getty Images

Eugene doit accueillir les prochains Championnats du monde, reportés d'un an de 2021 à 2022 après la reprogrammation des Jeux Olympiques de Tokyo en raison du coronavirus. Quatre des 15 meetings au programme de la Ligue de diamant 2020 ont été purement et simplement annulés avec Paris et Eugene donc, puis précédemment Rabat (le 31 mai) et Londres (4 juillet).

Selon le calendrier publié vendredi, le circuit devrait débuter le 14 août à Monaco, suivi du meeting de Stockholm (23 août). La réunion de Gateshead, en Grande-Bretagne, programmée le 16 août, est désormais prévue le 12 septembre, mais doit "être confirmé", ont reconnu les organisateurs. "Il ne peut y avoir de confirmation en raison des dispositions sanitaires et recommandations mises en place par le gouvernement britannique", a ajouté la Fédération internationale.

Ligue 1 Boudjellal : "C'est le problème de McCourt maintenant" IL Y A UNE HEURE

Play Icon