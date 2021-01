Et parmi ces nommés, on retrouve évidemment les joueurs qui ont marqué l'année 2020, comme Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, ou encore Virgil Van Dijk. Les Reds de Liverpool sont d'ailleurs bien récompensés de leur excellente année 2020, puisqu'ils comptent huit représentants dans les 70 nommés. Le Bayern, vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern Munich n'est pas non plus en reste avec cinq joueurs nommés cette année pour la TOTY (Team of the Year, l'Equipe de l'Année en français).