Alphonse Areola : 5

J'ai aimé : Un arrêt dans un fauteuil sur coup franc (54e), un dégagement aux poings dans les arrêts de jeu (90+2e) et puis c'est tout. Un match tranquille.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Pas loin du chômage technique.

Benjamin Pavard : 6

J'ai aimé : Très disponible sur son côté, il a profité des boulevards ouverts devant lui pour proposer des solutions. Souvent dangereux balle au pied à l'image de son centre au cordeau pour Thauvin (15e). Derrière, il a su se montrer autoritaire sur ses rares interventions.

Je n'ai pas aimé : RAS

En bref… Entreprenant.

Remplacé à la pause par

Léo Dubois : 5

J'ai aimé : Sérieux dans son placement, appliqué dans ses transmissions, il a délivré un bon centre en retrait mal exploité par Ben Yedder (65e).

Je n'ai pas aimé : Moins disponible que Pavard sur son côté, il n'a pas totalement fait fi du poids d'une première sélection. En retard en fin de match sur un de ses rares duels, il a concédé un coup franc qui aurait pu être dangereux (90e+1).

En bref… Le 906e joueur de l'histoire à porter le maillot bleu ne s'est pas libéré.

Raphaël Varane : 7

J'ai aimé : Comme il n'a quasiment rien eu à faire en défense, il s'est régalé dans l'orientation du jeu. Sa première période est à ce titre un modèle. Rarement sous pression, le Madrilène a distribué dans un fauteuil : jeu long ou court, à terre ou dans les airs, il a régalé à l'image de sa sublime transversale pour Thauvin (9e).

Je n'ai pas aimé : Il a oublié deux attaquants dans la surface (60e). Sans conséquence.

En bref… Un vrai quarterback.

La joie des joueurs de l'équipe de FranceGetty Images

Samuel Umtiti : 6

J'ai aimé : En difficulté à Barcelone, il diffuse toujours autant de sérénité en équipe nationale. Entre un coup de casque sauvé sur sa ligne par la défense bolivienne et une transversale sublime pour Pogba (52e), il a prouvé qu'il pouvait aussi être précieux en phase offensive.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Costaud.

Remplacé par Kurt Zouma (89e).

Lucas Digne : 6

J'ai aimé : La configuration du match archi-dominé par les Bleus collait à son profil et il s'est régalé en offrant les centres qu'il fallait. L'un d'entre eux aurait pu se transformer en passe décisive pour Griezmann sans une belle parade du portier bolivien (38e). Son entente technique avec Lemar fut l'un des points forts du soir.

Je n'ai pas aimé : Un début de match assez neutre, il a mis trente minutes à rentrer dans sa partie.

En bref… Ses qualités offensives ne sont plus à prouver. On attend une prestation similaire face à un adversaire plus téméraire.

Remplacé par Ferland Mendy (79e).

Paul Pogba : 7

J'ai aimé : Il reste le maître du jeu de transition. L'accélérateur des Bleus a encore frappé avec, au choix, une ouverture fantastique pour Thauvin (15e), une déviation en or pour Ben Yedder et un décalage magnifique pour Thauvin, encore lui, dans la foulée (52e). C'est encore lui qui aère le jeu des Bleus.

Je n'ai pas aimé : Vingt dernières minutes moins scintillantes.

En bref… La plaque tournante.

Pogba lors de France - BolivieGetty Images

Tanguy Ndombélé : 6

J'ai aimé : C'est lui qui décale Griezmann sur l'action de l'ouverture du score. Une passe qui n'a l'air de rien mais qui enclenche le mouvement. Balle au pied, il sait casser les lignes. Sa puissance autant que sa vision du jeu restent des atouts précieux.

Je n'ai pas aimé : Il a parfois manqué d'agressivité à la récupération et donné l'impression de jouer un peu trop facile. Sas facilités techniques lui ont toutefois permis de s'en sortir à chaque fois.

En bref… Chacune de ses sorties en Bleu plaide en sa faveur.

Remplacé par Blaise Matuidi (66e).

Florian Thauvin : 6

J'ai aimé : Déterminé, il ne s'est pas caché à l'image de son action solitaire (15e). Sa dernière titularisation, face à l'Islande à l'automne dernier, avait viré au fiasco. Cette fois, il a pris le match par le bon bout et mangé l'espace offert par des Boliviens dépassés sur con côté. Le Marseillais a beaucoup créé et offert des ballons de but (53e, 67e).

Je n'ai pas aimé : Il lui a manqué le dernier geste pour ouvrir son compteur en Bleu à l'image de cette glissade (27e) après un bon mouvement.

En bref… Son meilleur match en équipe de France.

Thomas Lemar : 7

J'ai aimé : Voilà plus d'un an qu'il ne nous avait plus autant séduits en sélection. Discret lors de ses dernières sorties, il a très vite pris les commandes du match par sa disponibilité et son aisance balle au pied. Récompensé par un but d'un joli lob (5e), il n'a jamais baissé d'intensité s'infiltrant entre les lignes en déséquilibrant le bloc bolivien.

Je n'ai pas aimé : RAS

En bref… Ce Lemar a le mérite de réveiller le couloir gauche et d'apporter un danger constant dans une zone qui reste le point faible des Bleus.

Remplacé par un Kinglsey Coman (66e) extrêmement remuant.

Antoine Griezmann : 8

J'ai aimé : Dans le pressing, dans les intentions, dans la débauche d'énergie : il a montré la voie et donné l'exemple. Griezmann a joué ce match amical comme une rencontre de Coupe du monde. Avec intensité et une justesse folle. Sa prestation a débuté par une superbe montée de balle ponctuée d'une passe décisive pour Lemar (5e) et son but plein d'abnégation récompense un match plein.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Buteur et passeur décisif lors des trois derniers matches des Bleus. Patron.

Kylian Mbappé : 4,5

J'ai aimé : Un décalage parfait pour Thauvin (27e) sur une contre-attaque éclair. Il a proposé beaucoup de solutions par ses nombreux appels.

Je n'ai pas aimé : Il a parfois manqué de spontanéité dans ses choix et s'est emmêlé les pinceaux au cœur d'une défense bolivienne dense. Dans l'axe, il a moins d'espace et le Parisien, pourtant à l'aise à ce poste au PSG, a moins convaincu que ses compagnons d'attaque.

En bref… Moins convaincant en pointe.

Kylian Mbappé face à la BolivieGetty Images

Touché à la cheville et remplacé à la pause par

Wissam Ben Yedder : 5

J'ai aimé : Très disponible, sa relation technique avec Griezmann offre de belles perspectives. Il n'a jamais cessé de se faufiler entre les lignes pour offrir des solutions.

Je n'ai pas aimé : Il perd un duel seul face à Carrasco et a perdu de l'influence au fil de la rencontre.